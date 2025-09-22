裝傻其實是智慧？土地婆：放下身段…面子是最不值錢的東西

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
土地婆麗娜在影片中談及自媒體互動、職場溝通與情緒管理，強調放下先入為主的觀念、避免無謂抱怨，並以「內核穩定、裝傻有智慧」作為生活心法。圖：詹千雁 提供
抱怨沒用、裝傻有智慧！面子最不值錢

自媒體創作者土地婆麗娜在影音中，分享對生活與工作狀態的看法。她語氣直接，句句來自個人經驗與觀察，提醒觀眾「對人生沒有加分的事情，不要再花時間。」

針對「對現在生活不滿」這件事，她提出幾點建議...

避免負能量輸出的語言

她提到曾遇到一位夥伴，會拍攝、剪輯與美編，當她誇讚對方「很斜槓」時，對方卻回應「沒辦法，窮啊」。她說：「老闆要的是你的創造力，可是但凡你只會抱怨，對人生沒有加分啊。」

她也提醒，別讓「先入為主的觀念」限制自己。曾經她認為自己看人很準，但回頭看，有些當初認為「超級難搞」的客戶，後來卻是在重要時刻推薦她的人。「你看不順眼的人可能是你的貴人。」她說。

對於人際之間的相處，她表示：「放下身段並沒有什麼，面子是最不值錢的東西。」尤其與家人之間，不需要顧慮所謂的面子「事情有達成目的就好」。她進一步補充：「適時的裝傻，反而是一件有智慧的事情」，並笑說：「天啊我怎麼會講出這麼有智慧的話。」

她強調，面對外界評價與留言時，應該練習「內核穩定，喜怒不形於色」，並直言這是「非常需要修練」的事情。

提到網路時代下的評論，她指出「很多人會在下面留言嘛，老實說我覺得這位網友很閒欸。」她表示，現在自媒體很多，哪裡罵得完？「你今天刷到我的短音，你覺得對你人生有幫助，欸我覺得我多幫了一個人欸；今天覺得我講的是屁話，那你就滑掉就好啦。很簡單。喜歡就來，不喜歡就滾。」

最後她提醒「永遠沒有辦法知道當事人經歷了什麼，所以不要隨便做評論」

◎本文內容已獲 土地婆麗娜 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

