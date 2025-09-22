快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

毀掉「核心員工」僅需4個步驟！想你熊：不是減薪、降級或PUA

聯合新聞網／ 想你熊shiny bear
核心員工不是怕挑戰，而是怕被無止境的「透支積極」。當一個人被迫當救火隊、沒有明確目標、缺乏資源卻還被頻繁催問，最終只會心寒、無力，選擇離開。示意圖／Ingimage
核心員工不是怕挑戰，而是怕被無止境的「透支積極」。當一個人被迫當救火隊、沒有明確目標、缺乏資源卻還被頻繁催問，最終只會心寒、無力，選擇離開。示意圖／Ingimage

4步驟毀掉核心員工

老闆或上位者是如何毀掉核心員工？不用減薪、降級或PUA...而是「透支積極」。

第一步：讓他做所有人的「救火隊長」
第二步：不給明確目標
第三步：不給人、不給預算
第四步：頻繁催問

最後就是情緒被消耗殆盡：

對上心寒、對下無力、自己走人

原本有能力的人就不怕難，只是怕被無意義的耗著。

◎本文內容已獲 想你熊shiny bear 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

延伸閱讀

00878配0.4元…填息花25天投資人心安了！達人：錢沒有不見乖乖回來了

00919今年主力買…錯失壓低0056均價機會！存股哥：集中火力明年目標

00929股價回神…躺平一年多終於動了！存股哥：漲幅遠超00878、00919、0056

達明（4585）抽籤爆紅！83萬人搶進、狂吸近2千億…創今年新股人氣王

相關新聞

毀掉「核心員工」僅需4個步驟！想你熊：不是減薪、降級或PUA

4步驟毀掉核心員工 老闆或上位者是如何毀掉核心員工？不用減薪、降級或PUA...而是「透支積極」。 第一步：讓他做所有人的「救火隊長」第二步：不給明確目標 第三步：不給人、不給預算第四步：

遺產因「特留分」讓親人硬分走…立了遺囑也沒用？律師曝4方法

「特留分」在遺產繼承裡，是一個讓人又愛又恨的存在。 頂客族老張，以為立了遺囑，就能把所有財產留給最愛的老婆。沒想到他的兄弟姐妹竟然能跳出來，主張特留分，硬是分走一部分。 老董辛苦打拼企業王

被主管叫進小房間調薪4千！小師傅憶從32到48K：回頭看9年的努力應該沒白費

上禮拜主管突然把我叫到小房間，說要幫我調薪4千。工作內容沒有增加，所以聽到的那一刻，真的覺得滿開心的。在這間公司我待了6年，薪水從32K 一路調到48K。 做了6年，每天的工作內容都差不多，先煮

千萬存款剩3位數！她嘆「台灣生存成本高」 網見開銷不挺：都是慾望

當你存到了第一桶金，會如何運用這筆錢呢？一名女網友發文，稱她前幾年總算存到了1000萬，沒想到買車、買房、裝潢等花費讓存款瞬間見底，甚至一度只剩下3位數，讓她無奈感嘆：「台灣的生存成本真的很高」，對此，不少網友反駁以上這些花費並不是生存成本。

網紅揭美容產品貼文淪「濾鏡軍備競賽」麻省理工：兒童患身體畸形恐懼症

在網紅的世界中，成功與否和追蹤者的數量有直接關聯。在此同時，追蹤者會受到持續發布照片的網紅所吸引…

《達爾文陷阱》資源軍備競賽的邪惡之處 美國藏礦關乎全球安全注定這座小鎮亡

資源軍備競賽對於特定環境的影響，並不是那種貪吃造成的問題——也就是在餐桌上有人像豬一樣貪吃，而使得其他人沒得吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。