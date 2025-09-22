毀掉「核心員工」僅需4個步驟！想你熊：不是減薪、降級或PUA
4步驟毀掉核心員工
老闆或上位者是如何毀掉核心員工？不用減薪、降級或PUA...而是「透支積極」。
第一步：讓他做所有人的「救火隊長」
第二步：不給明確目標
第三步：不給人、不給預算
第四步：頻繁催問
最後就是情緒被消耗殆盡：
對上心寒、對下無力、自己走人
原本有能力的人就不怕難，只是怕被無意義的耗著。
◎本文內容已獲 想你熊shiny bear 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
