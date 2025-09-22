毀掉「核心員工」僅需4個步驟！想你熊：不是減薪、降級或PUA

上禮拜主管突然把我叫到小房間，說要幫我調薪4千。工作內容沒有增加，所以聽到的那一刻，真的覺得滿開心的。在這間公司我待了6年，薪水從32K 一路調到48K。 做了6年，每天的工作內容都差不多，先煮

2025-09-22 12:00