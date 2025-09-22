遺產因「特留分」讓親人硬分走…立了遺囑也沒用？律師曝4方法

快訊

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
特留分是遺產繼承中的最低保障制度，即使立了遺囑，也可能被兄弟姊妹或子女主張分走一部分。若想避免爭議，可提前運用生前贈與、人壽保險、信託等工具規劃，才能讓財產傳承更貼近自己的意願。示意圖／Ingimage
「特留分」在遺產繼承裡，是一個讓人又愛又恨的存在。

頂客族老張，以為立了遺囑，就能把所有財產留給最愛的老婆。沒想到他的兄弟姐妹竟然能跳出來，主張特留分，硬是分走一部分。

老董辛苦打拼企業王國，把遺囑留給最能接班的小兒子。但遊手好閒的大哥、二哥，同樣可以靠著特留分，分走一塊。

老陳以為自己父母不在了、沒有小孩、也沒有兄弟姐妹，想把所有財產留給妻子。結果過世後失聯已久的小三竟帶著小孩找上門，孩子依法也能分走特留分。

這些是特留分幾個惹人嫌的狀況，而且提醒著我們，並不是立了遺囑，遺產就是依照自己想的進行分配。因為現在的法律就是有「特留分」保障部分繼承人的最低權益。

那麼，有沒有辦法破解特留分呢？

有幾個方法：

1.生前贈與

生前贈與的財產不是遺產，法定繼承人不能主張他對生前贈與財產有特留分。

2.保險規劃

預先把部分財產換成人壽保險，用指定受益人的方式，過世時，受益人領取這筆人壽保險金，也不算是遺產。

3.信託工具

把財產放進信託，可以用來保障自己的退休生活，也可以設定受益人，這樣就可以在規則之內達到自己想要的安排。

4.特殊狀況

有一些極端例外，像是法定繼承人犯下重大虐待侮辱足以喪失繼承權的行為，或是殺人、隱匿遺囑等等的也沒辦法拿到特留分。

這幾個方法不外乎就是「提前規劃」、「善用金融工具」，為自己量身訂做完整的傳承方案。早點規劃、早點安排，也想想，是不是有哪個可能主張特留分的親人，而自己又該怎麼做？

特留分不是絆腳石，而是一種提醒：在親情裡，公平和愛同樣重要。

遺囑是愛的延伸，但法律規定的框架，也必須好好理解，才能讓愛順利傳承。—蘇家宏律師

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

