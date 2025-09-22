遺產因「特留分」讓親人硬分走…立了遺囑也沒用？律師曝4方法
「特留分」在遺產繼承裡，是一個讓人又愛又恨的存在。
頂客族老張，以為立了遺囑，就能把所有財產留給最愛的老婆。沒想到他的兄弟姐妹竟然能跳出來，主張特留分，硬是分走一部分。
老董辛苦打拼企業王國，把遺囑留給最能接班的小兒子。但遊手好閒的大哥、二哥，同樣可以靠著特留分，分走一塊。
老陳以為自己父母不在了、沒有小孩、也沒有兄弟姐妹，想把所有財產留給妻子。結果過世後失聯已久的小三竟帶著小孩找上門，孩子依法也能分走特留分。
這些是特留分幾個惹人嫌的狀況，而且提醒著我們，並不是立了遺囑，遺產就是依照自己想的進行分配。因為現在的法律就是有「特留分」保障部分繼承人的最低權益。
那麼，有沒有辦法破解特留分呢？
有幾個方法：
1.生前贈與
生前贈與的財產不是遺產，法定繼承人不能主張他對生前贈與財產有特留分。
2.保險規劃
預先把部分財產換成人壽保險，用指定受益人的方式，過世時，受益人領取這筆人壽保險金，也不算是遺產。
3.信託工具
把財產放進信託，可以用來保障自己的退休生活，也可以設定受益人，這樣就可以在規則之內達到自己想要的安排。
4.特殊狀況
有一些極端例外，像是法定繼承人犯下重大虐待侮辱足以喪失繼承權的行為，或是殺人、隱匿遺囑等等的也沒辦法拿到特留分。
這幾個方法不外乎就是「提前規劃」、「善用金融工具」，為自己量身訂做完整的傳承方案。早點規劃、早點安排，也想想，是不是有哪個可能主張特留分的親人，而自己又該怎麼做？
特留分不是絆腳石，而是一種提醒：在親情裡，公平和愛同樣重要。
遺囑是愛的延伸，但法律規定的框架，也必須好好理解，才能讓愛順利傳承。—蘇家宏律師
