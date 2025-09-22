被主管叫進小房間調薪4千！小師傅憶從32到48K：回頭看9年的努力應該沒白費

上禮拜主管突然把我叫到小房間，說要幫我調薪4千。工作內容沒有增加，所以聽到的那一刻，真的覺得滿開心的。在這間公司我待了6年，薪水從32K 一路調到48K。

做了6年，每天的工作內容都差不多，先煮約3千人份的料理，料理完，再自己開三噸半貨車，把餐食送到各家小學。做久了，流程熟了，每天也就不用太燒腦，就能換來一份穩定的收入。這應該算是大家口中所說的安逸舒適圈吧。

（有時候會想，自己是不是太不上進了，太廢了）

還記得20幾歲剛入廚房時，我幾乎平均一年就換一間餐廳。那時候的我，只想學習更多新東西，挑戰不同的環境，不想讓自己待在舒適圈太久。因為我覺的，只要多努力、多學習，就能提升自己的專業賺更多錢。

但是，年紀慢慢變大後，想法也跟著變了。真正讓我心境改變的主因，就是看見五、六十歲的師傅前輩們，技術再熟練、經驗再豐富，但最後所領的薪水，卻不是我想要的數字。那一刻，我才明白廚房的薪水天花板，其實也就只能這樣。也因為如此，我原本對學習的熱情，漸漸被磨掉，慢慢不見了。

後來開始接觸投資，就更不想再把太多心思放在本業上。所以我後面選擇不要隨意走出本業的舒適圈，而是要在舒適圈守住穩定的收入，讓自己有餘力往外發展副業，讓自己也有辦法更加茁壯繼續成長。

現在一轉眼，副業和投資也已經堅持了第9年

本業收入=48K

計程車收入=55至60K

股息（年化6%=約110萬

回頭看，這九年應該算是沒有白費吧！

