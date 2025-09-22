《達爾文陷阱》資源軍備競賽的邪惡之處 美國藏礦關乎全球安全注定這座小鎮亡

枯竭的世界：資源軍備競賽

二十世紀上半葉，奧克拉荷馬東北部埋藏的鉛礦和鋅礦，對於全球安全和美國的繁榮至關重要。皮徹鎮周圍開礦的設施如雨後春筍般建立，目的就是為了盡可能快速有效的挖出礦藏，用以製造各種產品。在這段時間中，世界好好運用了來自皮徹鎮的資源，只不過開礦注定了這座小鎮的滅亡。

我們不能全然責怪那些在皮徹鎮的礦業公司，用埋藏在當地地下的礦藏牟利。地球上的生命就是以某些方式使用了棲地，才能夠持續存在。生物代謝能量與物質，好讓自己活著，人類伐木採石以建造房舍和其他設施，工廠把原材料加工成供人使用的商品。以這種方式取得與使用資源，本質上並沒有錯。

本文出自《達爾文陷阱》 在達爾文式選擇壓力介入時，情況才變得危險飄搖。具體來說，達爾文式選擇壓力就是提高資源取用效率的驅動力。比起在地上丟石頭砸下果實的人，學會爬上樹摘取高枝上果實的人，活下來的機會絕對較大。比起只用尖嘴鋤挖礦的工人，利用炸藥開採礦物的礦業公司，產能會更高，獲利也更豐厚。人類一開始使用的燃料是牛馬的糞便，接下來使用的是木材、煤炭，之後是石油，每次轉變都使得燃燒燃料的效能提高。

這種提高效率的選擇壓力，正是推動了人們拚命累積資源的達爾文式驅力。這種驅力就帶來了「資源軍備競賽」。資源的形式可能是礦產、營養成分，也可能是錢財、安全或是土地。個體與實體如果愈來愈擅長與使用這些資源，便有望增加自己的生存機會，只不過這可能會壓低其他個體的生存機會。

資源軍備競賽對於特定環境的影響，並不是那種貪吃造成的問題——也就是在餐桌上有人像豬一樣貪吃，而使得其他人沒得吃。其實相反，這種提高效率的趨勢會助長過度開採資源的模式，這種模式如果不受控制，會使得周遭環境失去穩定。

參與競爭性資源軍備競賽的人，一開始很少想要造成破壞，他們對於環境帶來的傷害往往來自於方法的副產物，而非目的。舉例來說，最先燃燒石油的人當然不瞭解這個過程釋放出來的氣體，將來會對環境造成天大的傷害。同樣的，皮徹鎮的礦業主管當然知道挖礦本身不是什麼健康的工作，但他們可能不認為小鎮周圍的礦渣堆最後會毀了這座小鎮。

軍備競賽的邪惡之處

軍備競賽的邪惡之處在於：當其中的參與者終於瞭解到這種競賽造成了大規模傷害，卻覺得退出比賽、選擇不同的方式，是困難到幾乎不可能的選項。

假想你在紐芬蘭大淺灘從事鱈魚撈捕事業，你和競爭者一樣選擇在這片共享的水域過漁，好增加自己公司短期的存活機率。

縱使你知道這種做法最後會毀了這片水域，並且讓補鱈魚業邁向終結，但是短時間內，你有什麼實際的解決方法嗎？你可以堅守原則，在競爭者持續過度捕撈的情況下，依然遵守漁獲配額，之後你就會最早被踢出這一行，這片水域中的鱈魚最後還是會被抓光。所以你拖著沉重的腳步，頭也不回的邁向資源軍備競賽的終點，而你知道在那兒的只有悲劇結局。

伯斯壯那個裝滿白球、灰球和黑球的甕的比喻，能夠幫助我們瞭解資源相關災難的規模為何持續擴大。在這裡，球的深淺差異代表了取得和使用資源的效率。球的顏色愈深，背叛（以非永續的方式取得資源）的結果就愈嚴重。

舉例來說，用尖嘴鋤挖礦是影響比較低的資源取得方式，便可用白球來代表。個別礦工可能會因為這項工作而生病，但是這些工作並不可能直接傷害他人。高壓研磨程序當然能更有效率的把金屬從礦石中取出，但是副產物造成的後果也更嚴重：成噸的有毒礦渣會滲入地下水，也會隨風飄散。

來看看比較現代的例子。化石燃料讓現代生活中的基礎設施得以運轉，但是燃燒這些化石燃料也會釋放二氧化碳到空氣中，二氧化碳會捕捉熱，使得全球溫度上升。同樣的，改良砍伐森林的技術，原本是石斧，後來有了伐木機，使得西元1900年以後，全世界有10%的森林遭到砍伐。猖獗的森林砍伐已經為全世界帶來嚴重的後果：土壤流失增加，讓土地貧瘠而不適合農業，林地流失拉低了生物多樣性，能夠把二氧化碳轉變為氧氣的樹木減少了，加快了全球暖化的腳步。

正如我之前提到大淺灘時所指出的，資源軍備競賽是公有地悲劇的典型例子。個別參與者可以免費從公共資源庫拿走資源，沒有哪一個參與者會說自己對公共資源庫持續負責任。當人類取得和使用資源的效率愈來愈高，這些影響對於公共資源造成的傷害也愈來愈大。

為了讓獲利提到最高，今日許多現代化公司把資源軍備競賽提升到了新的層級。這些公司通常具有法律義務，要讓股東價值最大化，這種要求能讓積極的資源利用，感覺上像是一種道義責任。瘋狂專注於利潤，所帶來的後果是對生物群落造成災難，其中最值得注意的，就是人類持續影響氣候變遷。

我們的世界原本有很強的恢復能力，但是這種能力也是生態平衡時發揮出來的功能之一。這種地球和地球居民之間私底下達成的默契是：我們必須以永續的方式利用資源。可是在今日，我們不但以非永續的方式消耗資源，而且利用資源的方式還會對地球造成嚴重的危害。

（本文出自《達爾文陷阱》作者：羅恩 譯者：鄧子衿)