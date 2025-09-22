網紅揭美容產品貼文淪「濾鏡軍備競賽」麻省理工：兒童患身體畸形恐懼症

在網紅的世界中，成功與否和追蹤者的數量有直接關聯。在此同時，追蹤者會受到持續發布照片的網紅所吸引。在那些照片中，網紅通常都漂亮到不可思議，不然就是做出讓人記憶深刻的事情。網紅持續推展美貌極限的這種驅動力，促使了美顏濾鏡的興起。

這些濾鏡是強大的影像編輯工具，能夠即時修改人的圖像，這樣其他人在滑螢幕的時候，自己的照片就特別突出。就像是刊登在流行雜誌上的模特兒照片都經過修改，好除去模特兒的傷疤斑點，美顏濾鏡也把使用者不完美的照片修得漂亮到發光。

不論是否為專業網紅，這些美顏濾鏡都大受歡迎。2020年，模特兒兼IG網紅帕拉里（Sasha Pallari）便揭露，許多同儕在美容產品的贊助貼文中，一直使用這類濾鏡，讓人產生一種印象：那些美容產品真的能夠讓網紅，如同照片中顯示的那般漂亮。

重點是，那些經過竄改的影像通常假裝成沒有動過手腳，最後使得美麗的標準提高到一般人用盡全力、也根本無法企及的水準。

本文出自《達爾文陷阱》 根據倫敦大學性別與性研究中心（GSRC）最新的研究指出，英國有九成的年輕女性，說自己的照片會使用濾鏡或經過修圖。如果每個人都使用這些濾鏡，到頭來就沒有人會因為使用濾鏡而得到好處，因為沒有哪個使用者比其他使用者更有競爭力。

在這種狀況下，我們只是把平衡狀態往更糟糕的方向移動：所有的人都把「美麗」的門檻提高了，然後所有的人都要花更多心力，才能夠符合或是超越新的標準。

有人會說，美化照片的濾鏡只是自古以來「美麗軍備競賽」的最新手段而已，這種競賽代表了人類藉由通過外表吸引力，提升自己社會地位的本性而已。在人類歷史中，一直都有這種適應行為，現在我們看到的時尚業和美容

業，就是因此蓬勃發展的。美顏濾鏡只是這種潮流的延續而已，也是在廣告公司用數位方式修飾影像之後，自然會出現的下一步。

但是，現在和以前不同了，當時普通人受到的是名人和模特兒修圖照片的影響，現在卻是想要自己長得像是AI修圖後的自己。2020年，美國臉部整型與重建學會（AAFPRS）的年度調查指出，有72%的會員觀察到愈來愈多人，為了讓自拍更好看，而來尋求整形改善。

整型醫師凱薩琳．張（Catherine Chang）在接受《InStyle澳洲》數位雜誌訪問時，指出了這種潮流：「最近有位病人帶來臉部調整過的影像，其中的鼻子超小。如果要做手術改成這樣，鼻子會失去功用，甚至會塌掉。」

美顏濾鏡在短期內可以讓個別網紅獲益，但是長期下來，會讓每個人的心境惡化。2021年，《麻省理工科技評論》上有一篇關於這些濾鏡的論文，其中提出證據，指出「特別難以區分濾鏡照片和普通照片」的兒童，很容易產生身體畸形恐懼症。

一般人還被迫面對永遠無法達到的人工美麗標準，同時感覺更厭惡自己的身體，因為在鏡子中看到的自己，永遠不可能達到美顏濾鏡所設立的標準。

（本文出自《達爾文陷阱》作者：羅恩 譯者：鄧子衿)