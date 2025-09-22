千萬存款剩3位數！她嘆「台灣生存成本高」 網見開銷不挺：都是慾望

當你存到了第一桶金，會如何運用這筆錢呢？一名女網友發文，稱她前幾年總算存到了1000萬，沒想到買車、買房、裝潢等花費讓存款瞬間見底，甚至一度只剩下3位數，讓她無奈感嘆「台灣的生存成本真的很高」。

一名女網友在Dcard發文，表示前年終於靠著自身努力存到了一千萬，因為是人生「第一桶金」，她感到非常開心，但是後來買房花了550萬、裝潢200萬、車子60萬、婚宴和蜜月100萬、手術150萬，還有一些額外支出，「存款一度降到了剩3位數」。

原PO感嘆，在台灣生存成本真的很高，以上花費只有婚旅是AA制，雖然老公在南部有房，但北部沒有，夫妻雙方在考量各項因素後還是決定掛她的名字買房，頭期款和裝潢費也比她想像高很多，原本存的1000萬瞬間就消失了，讓她感到「眼前一片黑」。

此文一出，不少網友認為以上花費並不是生存必要的成本，「婚宴不是必要，蜜月應該是出國吧，手術要花大錢，那是醫美吧，一般生病都有健保，我是不是誤會了不好生存的定義」、「妳做的這些事情，可以歸類在生存嗎」、「全部都是滿足自己的慾望，跟生存有什麼關係，真正的生存根本不用上面提到的」、「妳講的跟生存無關，妳那是生活」。

也有網友提出省錢和存錢的建議，「房子的頭期款，本來就是槓桿做投資，妳可以選擇之後賣掉，這不算是副資產」、「買房、買車，我覺得也是在投資自己的生活，至於手術是虛榮還是健康需求，妳問心無愧就好」、「拿去投資，不用幾年又有一千萬了，這些事情明明可以分幾年做，偏偏要在一兩年內解決」、「不要買房不要結婚，錢就不會不見」。