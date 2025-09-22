快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

千萬存款剩3位數！她嘆「台灣生存成本高」 網見開銷不挺：都是慾望

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友總算存到了1000萬，沒想到買車、買房、裝潢等花費讓存款瞬間見底。示意圖／Ingimage
一名女網友總算存到了1000萬，沒想到買車、買房、裝潢等花費讓存款瞬間見底。示意圖／Ingimage

當你存到了第一桶金，會如何運用這筆錢呢？一名女網友發文，稱她前幾年總算存到了1000萬，沒想到買車、買房、裝潢等花費讓存款瞬間見底，甚至一度只剩下3位數，讓她無奈感嘆「台灣的生存成本真的很高」。

一名女網友在Dcard發文，表示前年終於靠著自身努力存到了一千萬，因為是人生「第一桶金」，她感到非常開心，但是後來買房花了550萬、裝潢200萬、車子60萬、婚宴和蜜月100萬、手術150萬，還有一些額外支出，「存款一度降到了剩3位數」。

原PO感嘆，在台灣生存成本真的很高，以上花費只有婚旅是AA制，雖然老公在南部有房，但北部沒有，夫妻雙方在考量各項因素後還是決定掛她的名字買房，頭期款和裝潢費也比她想像高很多，原本存的1000萬瞬間就消失了，讓她感到「眼前一片黑」。

此文一出，不少網友認為以上花費並不是生存必要的成本，「婚宴不是必要，蜜月應該是出國吧，手術要花大錢，那是醫美吧，一般生病都有健保，我是不是誤會了不好生存的定義」、「妳做的這些事情，可以歸類在生存嗎」、「全部都是滿足自己的慾望，跟生存有什麼關係，真正的生存根本不用上面提到的」、「妳講的跟生存無關，妳那是生活」。

也有網友提出省錢存錢的建議，「房子的頭期款，本來就是槓桿做投資，妳可以選擇之後賣掉，這不算是副資產」、「買房、買車，我覺得也是在投資自己的生活，至於手術是虛榮還是健康需求，妳問心無愧就好」、「拿去投資，不用幾年又有一千萬了，這些事情明明可以分幾年做，偏偏要在一兩年內解決」、「不要買房不要結婚，錢就不會不見」。

存錢 省錢

延伸閱讀

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

從小到大都租房...他曝「看到周邊變熱鬧就鬱悶又要漲租」 心聲引共鳴

薪水實領沒35K！北漂5年「存不了錢」揭辛酸血淚 過來人點破關鍵

30歲女想應徵月薪3萬門市人員遭爸潑冷水 網指1重點：長輩說得沒錯

相關新聞

千萬存款剩3位數！她嘆「台灣生存成本高」 網見開銷不挺：都是慾望

當你存到了第一桶金，會如何運用這筆錢呢？一名女網友發文，稱她前幾年總算存到了1000萬，沒想到買車、買房、裝潢等花費讓存款瞬間見底，甚至一度只剩下3位數，讓她無奈感嘆：「台灣的生存成本真的很高」，對此，不少網友反駁以上這些花費並不是生存成本。

交友App Tinder給性感對象又配對失敗 他深陷「達爾文式惡魔」操控

根據Tinder網站的說法，購買這個選項可以讓你在所處地區，名列前茅三十分鐘⋯⋯

退休必備3桶金！4%法則滾安心金流 專家：醫療費、長照費這樣做轉嫁風險

「到底要存多少錢才能安心退休？600萬、1000萬，還是2000萬?」隨通膨攀升、薪資成長緩慢，存到足夠退休金似乎遙不可及。國際認證高級理財規劃顧問駱潤生在《毛利小姐變有錢》節目中，教戰如何運用「4%法則」回推自己所需退休金金額，透過股債配置、年金保險、市值型ETF、定存等方式，打造具備層次感的退休金流來源，同時運用保險準備好醫療費、長照費，打造出全方位的安心退休規劃。

AI闖禍！蜘蛛人尿尿在冰雪奇緣艾莎身上 YouTube Kids有脫衣舞酒吧不雅片

這些不恰當的影片一開始是怎麼出現在YouTube Kids上？問題的答案和我們一直在討論的…

房貸壓力大…他拒傳統購屋模式 頭期款重押「1類型」股票拚提前退休

近來行政院將新青安房貸放寬，排除《銀行法》72-2條貸款限制，吸引不少民眾回籠房市，將辛苦工作存的錢拿來付頭期款，然而一名網友卻逆風發文，…

別人工作往自己身上攬還要「背黑鍋」？菲女狼：推責文化是公司制度有問題

小麗原本是個積極又勤奮的員工；但進了這家公司之後，她慢慢變得消極，遇事不再多做，甚至也開始推責。 這不是她的本性，而是因為她曾經吃過一次大虧... 有次，她負責展覽統籌： 總經理要求業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。