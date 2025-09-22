交友App Tinder給他性感對象又配對失敗 他深陷「達爾文式惡魔」操控

「首先他們會給你看一個很性感的對象，然後會給你看一個匹配的對象。」每次我的朋友（叫他鮑伯好了）放棄之後、又重新使用約會應用程式Tinder時，都會出現這種模式。應用程式的演算法似乎很瞭解什麼樣的人和鮑伯匹配。不過，應用程式顯然具備瞭解鮑伯偏好的技術，但卻鮮少真正兌現承諾。相反的，應用程式似乎更想要讓鮑伯持續使用下去。

每次當鮑伯開始使用Tinder時，程式可能會給出兩個很有可能的匹配對象，讓他飄飄然（腦中多巴胺大量分泌），覺得今天似乎可以找到真命天女了。

然後程式就持續餵給他沒有那麼匹配的對象，並且一直要他花六美元買一個「大幅增加」的選項，這樣可以找到更多匹配的對象。（根據Tinder網站的說法，購買這個選項可以讓你在所處地區，名列前茅三十分鐘⋯⋯可以讓你的個人檔案受到瀏覽的次數增加十倍。）

本文出自《達爾文陷阱》 一開始，對於鮑伯來說，買「大幅增加」似乎能夠帶來好結果。不過隨著時間過去，他注意到自己的配對次數不增反減，甚至經常購買「大幅增加」時也是如此。Tinder對於這種現象的回應是推出「超級增加」，公司的宣傳是：「這種升級能幫助（會員）插隊排到最前面，受到潛在配對對象看見的次數提高一百倍。」

每次的升級價格高達四十美元。雖然Tinder宣稱「超級增加」是終極完美的解決方案，但是就鮑伯的經驗來說，配對次數只和他剛開始使用這個應用程式時相同。

鮑伯使用其他約會應用程式時，可能也有類似的經驗，因為其中絕大多數都以相同的原理運作。這種令鮑伯沮喪的狀況也可歸因於達爾文式惡魔。

使用約會應用程式的人希望找到摯愛，或至少能夠帶來性感曖昧，但應用程式公司想的卻是另外一回事，他們想要把獲利提到最高，更精確的說，是希望使用者能夠持續使用下去，因此幾乎不會想要幫助使用者，馬上就找到永遠的靈魂伴侶。

使用者花在某個應用程式上的時間愈多，該應用程式就能從那個使用者賺到更多錢。如果哪個應用程式真的能夠幫助你找到一生摯愛，那就同時失去了兩個使用者，因為你不會再使用這個應用程式，對方也是。

對於應用程式最有利的方式是：用一開始的配對成功，釣到使用者，但又不幫助他們找到靈魂伴侶，於是讓他們一直「黏著」在這個應用程式，或許每次看到廣告時，就有可能購買升級服務，期盼自己能更快找到理想對象。

當然，這些應用程式並非完全都無法找出理想對象，如果真是這樣，那些單身者就不會使用這些應用程式了。使用者的最佳利益是盡可能快速找到最匹配的對象，但如此一來，使用應用程式的時間便會減少，這和公司利益完全衝突。所以說，約會應用程式並不會調整到最有利於迅速成就使用者的愛情。

因此，下次你使用這類應用程式的時候，要想到：眼前這個程式並不是掌握在愛神邱比特的手中，而是受到達爾文式惡魔的操控。

（本文出自《達爾文陷阱》作者：羅恩 譯者：鄧子衿)