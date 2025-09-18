房貸壓力大…他拒傳統購屋模式 頭期款重押「1類型」股票拚提前退休

近來行政院將新青安房貸放寬，排除《銀行法》72-2條貸款限制，吸引不少民眾回籠房市，將辛苦工作存的錢拿來付頭期款。然而一名網友卻逆風發文，認為「房子不是唯一的安全感來源」，他覺得應該要將存到的頭期款投入股市，為自己提前退休做準備，而非拿去盲目跟風買房，或甚至是投資房地產。

原po在Dcard指出，身邊許多朋友、同事幾乎都是工作5到10年，就存到一筆頭期款，大約3到5百萬，開始積極看預售屋，這一兩年陸續交屋、搬新家，也開始向銀行申請長達30年的房貸，身揹1千到2千多萬的負債，而家中唯一的弟弟也跟著這套買房公式搬離家裡。

原po指出，購房所帶來的房貸壓力過大，任何工作上的變動都可能影響繳款能力，進而導致無法負擔房貸而面臨法拍的風險。他也提到，自己仍與父母同住，隨著雙親年紀漸長，家庭責任逐漸加重，生活開銷的壓力讓他無法全盤承擔搬出去買房的負擔，所以他選擇將資金投入高風險、高報酬的股票。

他表示，雖然股票投資的風險較高，但如果成功，將能夠實現資產的增值，甚至提前財務自由，例如換車、搬家或退休等夢想。相較於因房貸壓力而受到限制的生活品質，他更希望不要被房貸長期綁定引起焦慮。他強調，這並不是對所有人都建議一定要這麼做，而是他個人的選擇。

文章底下有人不認同原po的價值觀，「如果父母輩沒有買房，晚輩也不買，那永遠租房風險更大，萬一連居住的地方都沒有的話，更不用說照顧了」、「做法沒有錯，因為你沒錢，只能想辦法投機」、「那是現在房子貴，如果房子便宜，你還會這樣想嗎？」、「買房地段看對賺爛，五倍槓桿開下去，我當時買一坪29今年大樓實登來到72了」、「你的前提是股票都沒賠錢欸」。

然而也有人覺得原po的想法正確，「你硬要卡一個你負擔不起的，肯定辛苦」、「我覺得你是對的，手上有錢還怕買不到房嗎？現在房價實在離譜」、「我就沒聽過多少是普通薪資水平靠自己年紀輕輕買得起的，都是30~40歲以後才有可能存到頭期，勉強貸下去」。