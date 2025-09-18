別人工作往自己身上攬還要「背黑鍋」？菲女狼：推責文化是公司制度有問題

快訊

聯合新聞網／ 菲女狼
小麗因為補位完成展覽工作，卻反被業務主管推責，讓她從積極轉為消極。專家提醒，員工不當責，往往是管理問題；若分工不清、賞罰不明，再多責任感也會被磨光。示意圖／Ingimage
小麗原本是個積極又勤奮的員工；但進了這家公司之後，她慢慢變得消極，遇事不再多做，甚至也開始推責。

這不是她的本性，而是因為她曾經吃過一次大虧...

有次，她負責展覽統籌：

總經理要求業務部提出「業務同仁競賽方案」，以強化展覽成效...小麗多次去催業務主管，對方每次都說「好」，但始終沒有交。

眼看進度報告在即，小麗只好自己草擬了一份激勵方案，並在會上說明：
「這只是暫擬計劃，後續要由業務部依部門狀況提出可行方案。」

然而，業務部門依然沒有動靜...

小麗在例會裡提醒了好幾次：「這個競賽方案請業務部門規劃。」
展覽前會議，她又再次點名，強調方案只是暫時版本，務必要由業務部補齊。

直到展覽當天，業務部仍然沒有行動...
小麗只好硬著頭皮，依據草案方式整理出業務競賽排名，並呈給總經理。

沒想到沒過多久，業務主管竟反過來指責她：「上次展覽的競賽獎品怎麼還沒發？」

絲毫不認為自己才應該是這件事的責任擔當。

而業務主管並沒有因為不作為被檢討，對總經理來說，反正事情有人做了。

反而是小麗因為「多做」責任不斷，還被怪罪。

從此之後，她學會了閉嘴、不提醒、不幫忙。

既然真正該負責的人都不會被追究，辛苦的人還要背責，誰還想當那個辛苦的人？

員工不當責，很多時候不是員工的問題，而是管理的問題。
組織若分工不清、賞罰不明，推責就會變成文化。

與其一再喊「要有責任感」，不如把分工劃清，把制度立好。

因為：

沒有制度，再多的口號都是空話

賞罰不明，再多的責任感也會被磨光

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

