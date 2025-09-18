遺產是自己的卻不能作主！「兄弟姊妹」特留分制度…引爆違憲爭議
台灣繼承制度正面臨一場挑戰，由台灣遺囑協會發起的「廢除兄弟姊妹特留分」連署活動，已突破6100人門檻，正式送交行政院，要求檢討民法第1223條第4項規定。該條文保障兄弟姊妹在特定情況下享有遺產「特留分」，即使被繼承人立下遺囑排除其繼承權，仍不得完全剝奪其法定份額。
法律設計遭質疑 遺囑自由受限
根據現行民法，若被繼承人無子女、父母已逝，兄弟姊妹即成為法定繼承人，並享有其應繼分三分之一的「特留分」。此制度原意在於保障家族成員的基本繼承權，然而在現代社會結構下，卻引發「懲罰單身者」的批評，只因沒生小孩，就算兄弟姊妹早已不相往來，他們還是可以分配到遺產。
楊軒廷律師：遺囑是個人財產處分的最高表意形式若法律強制干預，恐有違憲之虞
此次連署已達成《公共政策網路參與平台》規定的門檻，行政院須於11月10日前正式回應，至於能否修法成功，是否符合社會潮流，恐還有一段很長的路要走，在此之前仍需提早妥善規劃遺產分配，才能避免遺憾！
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此
