《「我是有錢人」迷思778》單月詐騙金額逾73億、退休金歸零！專家勸最佳解方：成立信託

最近，筆者聽到不少已退休，或是屆齡退休族群被詐騙之後，導致當事人畢生辛苦累積的資產「盡數歸零」。其案例數目，已經多到讓筆者嘖舌的地步。

8月詐騙金額逾73億元

根據警政署「165打詐儀表板」的最新統計資料顯示，今年8月份，詐騙案受理件數，就高達1萬5296件，總金額則有73億4800多萬元。

至於詐騙手法前5名，依財損金額分別是：假投資（2139件、34億6500多萬元）、假交友投資詐財（1236件、14億2600多萬元）、假檢警（474件、2億3500多萬元）、網路購物（3427件、2億3500多萬元），以及假交友徵婚詐財（831件、2億1100多萬元）。

儘管政府已經成立「165反詐騙專線」，也時常聯合相關單位及金融機構合作「打詐」及「預先攔捷」，同時也不斷透過媒體教育民眾。但是，詐騙案件依舊層出不窮。究其最大原因，還是與「詐騙集團深諳民眾心理、手法不斷推陳出新」有關。

所以，儘管這些受到詐騙的案例，不只媒體三不五時地報導，也在民眾周遭頻繁發生及聽聞。詐騙受害的案例及金額，依舊是越來越多，且不曾被徹底阻絕。

成立信託保全資產

筆者在過去，一直努力地勸說（高風險）民眾，最好早早成立信託，以便能夠發揮其「資產保全」的重要功能（當然，信託還有另一個非好用的「定期定額指定支付」優勢，能夠讓退休族群，得以無憂且安穩地享受退休生活，不必為退休後的每月帳單而煩惱）。然而這一段時間以來，筆者依舊遇到不少「拒絕成立信託」的民眾，其理由不外乎以下幾種：

理由一、「自己還有能力，可以管理自己的財產，不需要透過其他人（或根本不放心交給他人）。何況，自己從不貪心，絕對不用擔心會被詐騙」。儘管這類民眾常說的振振有詞，但筆者認為實務操作上，卻一點都經不起考驗。

因為從媒體報導的一些被詐騙案例來看，許多受害人並不是因為「過於貪心」而被騙，還有可能是因為「害怕」所致。更何況，比例不高的詐騙，還有可能是來自於「啃老的子女」，或是覬覦財產的家屬或「刻意」親近之人。

此外，讀者可別忘了「網路購物」，也是名列被詐騙財損的第四名。特別是年紀大的人、耳根子特軟，凡是能夠讓自己健康、長壽或心情愉悅的物品，總是很能讓他們「放心或拚命買單」。最終，也造成不少銀髮族財務上的大錢坑。

理由二是「我錢放在銀行（信託），不但沒有利息，還要付錢（也就是信託管理費）給銀行」，或是「我管理自己的錢，完全不用花一毛錢」。撇開前面這話的「不實（因為銀行至少會將信託財產，停泊在定存及活存裡。所以，信託委託人並不是「完全沒有利息可拿」）」外，其最大的謬誤就在於：一般人要租銀行保管箱存放貴重資產，或是家裡裝設保全設備，難道都不用花錢嗎？假設將自己的財產進行「信託」，就能讓自己畢生財富得以「保全」，難道不值得花這點小錢（目前制式化的安養信託管理費，約在0.2%~0.5%之間，而台灣銀行目前一年（固定）定存利率，就有1.7%）嗎？

將財產信託仍可投資買股票

理由三、「當所有財產進入信託帳戶後，我就很難繼續投資及買賣股票，且不動產登記的擁有者，也不再是自己的名字」。關於民眾對此的存疑，首先以有價證券信託為例，並不是有價證券移轉給受託人之後，委託人就完全不能進行任何買賣或換股的動作，只是沒法像之前那樣「即時成交」或「便利」而已（但相對來說，也能一定程度地「克制」投資人「非理性投資」）。

至於現金，只要在交付信託之後，委託人或受益人就很難自由動用，或是較為麻煩。其道理很簡單：只要不是信託契約所載明的事項，例如定期匯款到受益人的指定帳戶，或是經信託監察人確認，可以支付的特定名目支出，金融機構都會「一律拒付」。

再以不動產信託為例，在信託成立之後，受託人（例如銀行）就成為信託財產（不動產）的所有權人。但實際上，銀行只是信託財產的「名義所有權人」，具有「管理及處分」信託財產的權利，以便達成原訂的信託目的。

但值得注意的是，其真正的信託利益，還是屬於受益人，銀行並不得享有信託利益。且正是透過這種方式，才能夠有效保護所交付信託不動產，避免被他人挪用或不當處分。

詐騙集團難以與金融機構交涉

所以可以這麼說，正由於成立信託之後的這些「不方便」，以及「資產暫時移轉」，才是能夠杜絕自己辛苦一生資產「被詐騙怠盡」的「護身符」。因為當一個人的財產，已經暫時移轉到受託人，也就是金融機構時，一般詐騙集團就不會想要花時間與精神，與更專業又難纏的金融機構去交涉。最終，也才能夠起到「資產保全」的功能。

看了以上的解說，筆者還是想真心相勸有點資產的民眾：首先，最好及早成立信託並做好規劃。特別是人有旦夕禍福，任誰都無法保證，自己不會因為失能或失智，而完全無法正確打理，或是處分自己的財產。

假設民眾離退休還早，還想自己親自下投資指示，筆者也建議特別是單身者，可以先成立一個「預開型」信託，並且預先找好一位意定監護人，以便能在自己無行為能力時，得以協助將畢生累積的財富，全數移入信託帳戶中，繼續照顧自己到終老。

就算民眾仍想保有「自行投資」的樂趣，也不是沒有兩全其美的解決方案：將大部分可以照顧自己退休生活的資產，全都交付信託，只保留少許資金以「自行投資」。

投資台股穩健標的

關於成立信託之後的信託資產停泊之處，筆者並不建議放在雖然安全，但收益卻極低的定存或活存之上。反而極力推薦，最好持續投資在收益（年化報酬率）較高，且穩健的標的（個人比較建議優先投資台股，理由是退休後、生活在台灣，所有支出都是使用新台幣、沒有匯兌上的風險。至於標的，則比較推薦市值型的股票ETF，像是0050等，而不是年化報酬率差一截的高配息ETF），讓自己的退休金能夠繼續穩健地成長。

且為了考量退休之後，有「定期領取生活費」的需求，筆者也建議當事人，找尋一個可以協助委託人（也就是自益信託的受益人）「定期定額提領」功能（服務）的受託業者簽約。

要不然，就得選一位非常熟悉投資的信託監察人，以便能在自己「無行為能力」之後，繼續協助將所累積的退休金（信託資產），定期定額解約，以支付各項支出。

其次，除了金融（現金、有價證券）及非金融（不動產）資產，可以成立信託之外，也不要忘了將「以自己為受益人」的保單，也成立一個保險金信託。如此一來，才能讓所有的保險理賠金，都運用在自己的身上。

最後，信託若想要完整保障受益人，在成立信託契約（簽約）時，一定要做到「信託契約不得解約（包括委託人本人）」，以及「信託終止前，受益權不得轉讓」兩件事。

以上這樣做的目的，主要是避免委託人或監察人，日後因為各種原因或理由，將信託契約給「解掉」，讓「成立信託以照顧自己退休生活」的美意「中斷」，而「無法確實執行」。