解開天皇祕密的70個問題…戰國群雄稱霸、天皇卻陷百年谷底 連葬禮都要靠賣字求生？

當我們提到戰國時代，腦海中往往浮現織田信長、豐臣秀吉、德川家康等叱吒風雲的戰國大名。然而，位於京都的天皇卻像被歷史邊緣化般，似乎與戰國毫無關聯。這是因為我們普遍認為，當時的天皇只是失去實權的政治象徵，被室町幕府與戰國群雄供養而苟延殘喘。

甚至有傳言說，那個時代的天皇為了維生，不得不賣自己寫的字畫，或賣官位給戰國大名，還有故事稱天皇死後因無錢下葬，屍體久置於盛夏發臭發脹，直到湊足葬禮費用才得以下葬。這些說法有誇張之處，但無可否認，戰國時代的天皇確實處於天皇史上最為艱困的「黑暗時代」。

日本史學者胡煒權在《解開天皇祕密的70個問題》中所分享，這段一百多年戰亂中，天皇不僅沒有被時代淹沒，還在艱困局勢中竭盡全力維繫皇統。他指出：「活在亂世的天皇，並非無能，而是用最務實的方式守住了千年制度。」

活於戰亂的「戰國四天皇」

戰國時代大致涵蓋十五世紀末至十七世紀初，橫跨了四位天皇：後土御門天皇、後柏原天皇、後奈良天皇與正親町天皇。

1464 年即位的後土御門天皇，在位三年便遭逢應仁之亂（1467–1477年），動盪從此延續百年；最後一位正親町天皇，則在1586年豐臣秀吉統一日本前四年讓位給孫兒後陽成天皇。這四位天皇見證了室町幕府的衰亡與戰國亂世的終結。

與其他時代不同，戰國天皇的「生前讓位」成為異數。過往天皇會在有生之年主動退位，確保選定繼承人順利登基，但在戰國時代，室町幕府早已自顧不暇，連基本供養都難以維持。天皇失去靠山，甚至被迫離開皇宮，轉往京都各地避難。京都的貴族也只能自行籌措資金，勉力維持朝廷不致滅亡。

連葬禮與即位禮都因戰亂而停擺

由於財政困窘，天皇與貴族不得不縮減各種宮廷儀式。戰國四天皇的喪禮均因戰亂或經費問題嚴重延誤：

◆後土御門天皇1500年駕崩，喪禮延宕43天。

◆後柏原天皇1526年去世，延誤22日。

◆後奈良天皇更是拖了77日才完成葬禮。

即位儀式也遭受重創。後柏原天皇的大嘗祭停辦，簡化後的即位禮竟延遲了20年6個月，他登基時已屆半百之齡；後奈良天皇與正親町天皇雖較快完成，但也成為歷史遺憾。身為「天神之子」，卻無法順利完成即位與葬禮，足見當時天皇權威跌入前所未有的谷底。

天皇的「戰時經濟學」

面對困境，四位天皇展現了超乎想像的靈活手腕，最重要的生存之道就是與戰國大名互動。戰國群雄亟需合法性來鞏固權力，而天皇正是無可取代的象徵。於是，天皇授予大名官位以換取獻金，換得朝廷得以續命。

然而，胡煒權指出，天皇並非「無底線賣官」。如果大名地位過低或出價過少，天皇仍會拒絕。後奈良天皇甚至多次因賣官而深感罪惡，但生存壓力迫使他們不得不做出艱難選擇。

此外，天皇與宗教界關係密切。寺院的新任住持若要獲得正統認可，也需向天皇進貢。當時有貴族為籌錢向天皇索求手寫佛經，原本為護身之用，卻轉手賣給地方大名，這才演變為後人所說的「天皇賣字畫謀生」傳言。

絕處逢生的百年守望

自1500年後土御門天皇駕崩起算，這段艱苦歲月持續七十年，直到1569年織田信長擁立足利義昭上京，才算迎來轉機。天皇與貴族靠著靈活調整策略，既保全了朝廷運作，也維繫了千年皇統。

胡煒權提醒：「戰國天皇的低谷，並非象徵無能，而是一段逆境求生的縮影。」這些故事讓我們重新思考，歷史上看似邊緣化的角色，往往在不為人知的角落撐起了傳統的延續。

（本文出自《解開天皇祕密的70個問題》作者：胡煒權)