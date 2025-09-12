快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來，ETF為民眾存錢投資的熱門選項之一。示意圖／ingimage
物價高漲，一餐動輒兩三百元，想存錢對許多人來說越來越難。民眾直言：「前提是要有錢可以存！」也有人認為單靠定存利息實在太低，寧願把一半存起來、另一半拿去投資，才比較有效率。

根據「中視新聞」報導，以100萬元為例，若單純放活存或定存，利息偏低，假設年利率1.7%，20年下來僅獲利34萬元。但若搭配基金、ETF等投資工具，100萬的10年報酬可望從定存的17萬元，成長為39萬元，再放10年獲利甚至拉到115萬元，差距達3倍。朝陽科大財金系主任李瑞琳建議，能承擔風險的人，可配置部分共同基金ETF，增加成長機會。

除了投資，還有「存錢心法」能讓利息偷偷加碼。像是「階梯儲蓄法」，把10萬元拆成1年期、2年期、3年期，滾動續存，5年後利息能達9260元，比活存多出3000元。 

另一個方法是「十二存單法」，每月固定存3000元，設定一年期定存，一年後本金3萬6000元，利息約504元；累積到第5年時，利息已破1600元，且從第二年起，每月都有存單到期，既能強迫儲蓄，也保有資金靈活度。

專家提醒，單靠活存很難抵抗通膨，不妨搭配投資與不同的儲蓄法，才能讓錢「動起來」，幫自己創造更高的被動收入。

銀行存錢效率低？ 專家揭「100萬存法」：利息可飆3倍

