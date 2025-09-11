快訊

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

「台灣臀后」高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

男友生病將房子過戶給女友…卻因車禍離世掀遺產爭奪！律師給三解方

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
一場病與一場車禍，讓原本象徵保障的房子變成法律糾紛。律師提醒，愛情承諾若缺乏法律安排，保障就可能落空，透過附條件贈與、信託或遺囑，才能真正留下依靠。示意圖／Ingimage
一場病與一場車禍，讓原本象徵保障的房子變成法律糾紛。律師提醒，愛情承諾若缺乏法律安排，保障就可能落空，透過附條件贈與、信託或遺囑，才能真正留下依靠。示意圖／Ingimage

有一對同居的男女朋友，男生突然罹患重病，他們擔心如果真的發生意外，女生會沒有依靠。

於是在重大的手術前，他們決定把男生名下的房子先過戶給女方，如果真的有什麼意外，至少女生還能住在他們熟悉的家裡。

手術的那一天，女生的心裡忐忑不安，在手術室外緊張的等著...

終於，捱過了漫長的手術，手術非常成功，當他們以為一切終於可以恢復平靜的時候。

沒想到女生卻因為一場車禍不幸離世...

而那棟本來希望能讓女方有所依靠的房子，卻讓男生與女方家人對簿公堂。

在愛情裡，我們總以為彼此的承諾就足夠，卻因為沒有好好的安排而落空。

該怎麼安排呢？

1.附條件贈與

把房子贈與給對方，但在契約裡附上「條件」，來讓不同的狀況能有平衡的處理方式。

2.用信託方式保障居住權

把房子放進「信託」裡，透過信託的制度保障彼此的居住權利。

3.立下遺囑

安排有很多不同的方式，但其實最簡單的還是立下一份遺囑，安排好意外發生時的處理方式，兩個人都安排好，那麼就能雙向預防這樣的意外。

在愛情裡，想給對方保障的心意很珍貴。

但現實告訴我們，當「法律關係」不足的時候，「法律安排」就是最重要的事情。

讓生活擁有真正的平安，讓愛留下真正的依靠。—蘇家宏律師

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺囑 信託 手術 車禍 遺產

延伸閱讀

星宇航空（2646）回巔峰無望？網悲觀：股性冷、量少難攻「除非有亮眼財報」

00982B除息倒數！9/15為最後買進日…現在該搭降息順風車？

0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

PPI數據低於預期…9月聯準會一次降兩碼？辣媽：關鍵還得看CPI數據

相關新聞

男友生病將房子過戶給女友…卻因車禍離世掀遺產爭奪！律師給三解方

有一對同居的男女朋友，男生突然罹患重病，他們擔心如果真的發生意外，女生會沒有依靠。 於是在重大的手術前，他們決定把男生名下的房子先過戶給女方，如果真的有什麼意外，至少女生還能住在他們熟悉的家裡。

從Email「弦外之音」看穿對方底牌 王牌律師教你掌握談判優勢

「能不能請你在開會前寄封電子郵件，說明討論事項、目標、考量重點。我好事先準備？」...

殘酷二選一！父母問她「要2000萬現金或2680萬房子」 律師這樣建議

一名女網友分享，父母讓她和哥哥各自挑要2000萬元現金或價值2680萬元的房子，如果選房子就必須與父母同住，哥哥果斷選擇現金，而她還是猶豫不決。對此，律師蘇家宏表示，這道選擇題不只是財務問題，更是對家庭態度與責任感的考驗，如果換作是他，他會選房子。

分工不清的職場裡…點出問題就會被交付任務！菲女狼：大家當啞巴最後一起收拾殘局

公司的組織若是分工不清楚，角色和責任定位模糊，老闆指派任務就很容易信手一來。 誰要是把問題點出來，下一秒，很可能就會變成被交付任務的人。 這樣的組織看似也能正常運作，卻很容易出狀況。 小

辦活動只能以部門為單位 死腦筋主管堅持公司傳統被「3階段提問」打破盲點了

人在下判斷時，會下意識地將現狀與理想狀態做比較。有了理想狀態作為標準，我們才能判斷現在的狀況是比較好還是比較差…

遺產4658萬全給看護…老董遺願惹爭議！律師提3點財產分配建議

不是親人 竟然也能得到千萬財產？ 有一名看護，照顧老董十年。在他癌末過世前，她將老董4658萬元的存款轉匯到自己的名下。老董過世後，想當然風波大起...太太、兒女都怒告她，認為她藉著老董癌末意識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。