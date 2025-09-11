男友生病將房子過戶給女友…卻因車禍離世掀遺產爭奪！律師給三解方
有一對同居的男女朋友，男生突然罹患重病，他們擔心如果真的發生意外，女生會沒有依靠。
於是在重大的手術前，他們決定把男生名下的房子先過戶給女方，如果真的有什麼意外，至少女生還能住在他們熟悉的家裡。
手術的那一天，女生的心裡忐忑不安，在手術室外緊張的等著...
終於，捱過了漫長的手術，手術非常成功，當他們以為一切終於可以恢復平靜的時候。
沒想到女生卻因為一場車禍不幸離世...
而那棟本來希望能讓女方有所依靠的房子，卻讓男生與女方家人對簿公堂。
在愛情裡，我們總以為彼此的承諾就足夠，卻因為沒有好好的安排而落空。
該怎麼安排呢？
1.附條件贈與
把房子贈與給對方，但在契約裡附上「條件」，來讓不同的狀況能有平衡的處理方式。
2.用信託方式保障居住權
把房子放進「信託」裡，透過信託的制度保障彼此的居住權利。
3.立下遺囑
安排有很多不同的方式，但其實最簡單的還是立下一份遺囑，安排好意外發生時的處理方式，兩個人都安排好，那麼就能雙向預防這樣的意外。
在愛情裡，想給對方保障的心意很珍貴。
但現實告訴我們，當「法律關係」不足的時候，「法律安排」就是最重要的事情。
讓生活擁有真正的平安，讓愛留下真正的依靠。—蘇家宏律師
