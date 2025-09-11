男友生病將房子過戶給女友…卻因車禍離世掀遺產爭奪！律師給三解方

有一對同居的男女朋友，男生突然罹患重病，他們擔心如果真的發生意外，女生會沒有依靠。

於是在重大的手術前，他們決定把男生名下的房子先過戶給女方，如果真的有什麼意外，至少女生還能住在他們熟悉的家裡。

手術的那一天，女生的心裡忐忑不安，在手術室外緊張的等著...

終於，捱過了漫長的手術，手術非常成功，當他們以為一切終於可以恢復平靜的時候。

沒想到女生卻因為一場車禍不幸離世...

而那棟本來希望能讓女方有所依靠的房子，卻讓男生與女方家人對簿公堂。

在愛情裡，我們總以為彼此的承諾就足夠，卻因為沒有好好的安排而落空。

該怎麼安排呢？

1.附條件贈與

把房子贈與給對方，但在契約裡附上「條件」，來讓不同的狀況能有平衡的處理方式。

2.用信託方式保障居住權

把房子放進「信託」裡，透過信託的制度保障彼此的居住權利。

安排有很多不同的方式，但其實最簡單的還是立下一份遺囑，安排好意外發生時的處理方式，兩個人都安排好，那麼就能雙向預防這樣的意外。

在愛情裡，想給對方保障的心意很珍貴。

但現實告訴我們，當「法律關係」不足的時候，「法律安排」就是最重要的事情。

讓生活擁有真正的平安，讓愛留下真正的依靠。—蘇家宏律師

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。