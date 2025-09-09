快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

分工不清的職場裡…點出問題就會被交付任務！菲女狼：大家當啞巴最後一起收拾殘局

聯合新聞網／ 菲女狼
公司分工若模糊，問題沒人敢說破，最後往往變成「沉默自保、全體買單」。小豪的專案會議就是縮影，問題被擱置，直到檔期大亂才一起收拾殘局。示意圖／Ingimage
公司分工若模糊，問題沒人敢說破，最後往往變成「沉默自保、全體買單」。小豪的專案會議就是縮影，問題被擱置，直到檔期大亂才一起收拾殘局。示意圖／Ingimage

公司的組織若是分工不清楚，角色和責任定位模糊，老闆指派任務就很容易信手一來。

誰要是把問題點出來，下一秒，很可能就會變成被交付任務的人。

這樣的組織看似也能正常運作，卻很容易出狀況。

小豪公司上週專案會議，討論到新產品上市流程。

進貨時程和行銷檔期有可能對不上，問題明明大家心裡都有數，但會議室裡卻靜悄悄的，沒有人想先開口。

小豪看著投影幕，心裡早就算出問題在哪裡。

他皺了皺眉，差點把話說出口，但又想到過去的經驗：誰點出問題，最後問題就會落在誰身上。

於是，小豪選擇沉默。

會議照常「順利結束」，問題卻被擱置。

反正到後面檔期大亂的時候，所有人再一起收拾殘局。

在組織裡，分工不清楚，就沒人願意當那個說真話的人。

沉默是一種自保，但代價卻是整個團隊買單。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

台股無極限再創歷史新高…又大漲300多點！郭哲榮：更希望大盤休息

00981T月配息+債息稅務優勢…搭30％台股龍頭！稀飯曝光四大亮點

他買0050、006208⋯想挑低點定期定額！網勸：不如分散扣款

00878、0056、00713、00919跌很慘？小師傅配息加耐心：以股存房、以房養股

相關新聞

分工不清的職場裡…點出問題就會被交付任務！菲女狼：大家當啞巴最後一起收拾殘局

公司的組織若是分工不清楚，角色和責任定位模糊，老闆指派任務就很容易信手一來。 誰要是把問題點出來，下一秒，很可能就會變成被交付任務的人。 這樣的組織看似也能正常運作，卻很容易出狀況。 小

辦活動只能以部門為單位 死腦筋主管堅持公司傳統被「3階段提問」打破盲點了

人在下判斷時，會下意識地將現狀與理想狀態做比較。有了理想狀態作為標準，我們才能判斷現在的狀況是比較好還是比較差…

遺產4658萬全給看護…老董遺願惹爭議！律師提3點財產分配建議

不是親人 竟然也能得到千萬財產？ 有一名看護，照顧老董十年。在他癌末過世前，她將老董4658萬元的存款轉匯到自己的名下。老董過世後，想當然風波大起...太太、兒女都怒告她，認為她藉著老董癌末意識

2680萬房子跟2000萬現金怎麼選？律師「選對不選貴」：我會選擇房子

2000萬現金vs.2680萬房子：你會怎麼選？ 一位網友在Dcard分享兩難：爸媽讓她和哥哥各自選擇是要2000萬的現金？或是一間價值2680萬的房子，但若選房子，就必須和爸媽同住。哥哥已經選

沒含金湯匙也能致富…一般人不做的5件事 讓富人變有錢

即便沒有含金湯匙出生，也能藉由學習富人思維，加上可執行的策略，逐步累積財富。富人將金錢視為帶來成長和機會的工具，以下5個致富黃金法則，都在強調思維模式和長期的威力。

檢視人生遺憾順位清單 臨終關懷護理師列人們生死關頭最重要5件事排序

人在面臨生死的最後關頭上，真正在意的是什麼？從關鍵點往前推，相信可以…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。