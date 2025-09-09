分工不清的職場裡…點出問題就會被交付任務！菲女狼：大家當啞巴最後一起收拾殘局
公司的組織若是分工不清楚，角色和責任定位模糊，老闆指派任務就很容易信手一來。
誰要是把問題點出來，下一秒，很可能就會變成被交付任務的人。
這樣的組織看似也能正常運作，卻很容易出狀況。
小豪公司上週專案會議，討論到新產品上市流程。
進貨時程和行銷檔期有可能對不上，問題明明大家心裡都有數，但會議室裡卻靜悄悄的，沒有人想先開口。
小豪看著投影幕，心裡早就算出問題在哪裡。
他皺了皺眉，差點把話說出口，但又想到過去的經驗：誰點出問題，最後問題就會落在誰身上。
於是，小豪選擇沉默。
會議照常「順利結束」，問題卻被擱置。
反正到後面檔期大亂的時候，所有人再一起收拾殘局。
在組織裡，分工不清楚，就沒人願意當那個說真話的人。
沉默是一種自保，但代價卻是整個團隊買單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言