分工不清的職場裡…點出問題就會被交付任務！菲女狼：大家當啞巴最後一起收拾殘局

公司的組織若是分工不清楚，角色和責任定位模糊，老闆指派任務就很容易信手一來。

誰要是把問題點出來，下一秒，很可能就會變成被交付任務的人。

這樣的組織看似也能正常運作，卻很容易出狀況。

小豪公司上週專案會議，討論到新產品上市流程。

進貨時程和行銷檔期有可能對不上，問題明明大家心裡都有數，但會議室裡卻靜悄悄的，沒有人想先開口。

小豪看著投影幕，心裡早就算出問題在哪裡。

他皺了皺眉，差點把話說出口，但又想到過去的經驗：誰點出問題，最後問題就會落在誰身上。

於是，小豪選擇沉默。

會議照常「順利結束」，問題卻被擱置。

反正到後面檔期大亂的時候，所有人再一起收拾殘局。

在組織裡，分工不清楚，就沒人願意當那個說真話的人。 沉默是一種自保，但代價卻是整個團隊買單。

