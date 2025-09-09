殘酷二選一！父母問她「要2000萬現金或2680萬房子」 律師這樣建議

一名女網友分享，父母讓她和哥哥各自挑要2000萬元現金或價值2680萬元的房子，如果選房子就必須與父母同住，哥哥果斷選擇現金，而她還是猶豫不決。對此，律師蘇家宏表示，這道選擇題不只是財務問題，更是對家庭態度與責任感的考驗，如果換作是他，他會選房子。

蘇家宏在臉書指出，該女子的困惑引發熱議，許多網友直言會毫不猶豫選現金，認為現金可靈活運用，或自行投資、購屋更自由。不過，蘇家宏強調，如果是自己就會選房子，與父母同住，因為這可能是父母在觀察子女是否願意承擔家庭責任，選擇與父母同住的人，往往會被視為更值得信任，也可能在未來家族傳承中獲得額外機會。

他進一步分析，能提出這樣選項的父母，財力往往不只這些，「至少有超過4680萬元的現金」，如果兄妹兩人都選擇拿現金4000萬元，父母自己應該也有能力買下2680萬元的電梯房，試想，有能力隨時輕鬆拿出6680萬元現金的父母，而且還如此大氣讓子女自由選擇，顯然很會理財也很有智慧，「爸媽經濟實力絕對超過6億元以上！」

不過重要的是，跟父母同住可以多學習到父母的優點，蘇家宏指出，父母絕對會把畢生的智慧（無形資產）或其他重要財產（有形資產）傳給跟他們同住的人，未來得到的絕對遠超過眼前這棟房子！