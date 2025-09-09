辦活動只能以部門為單位 死腦筋主管堅持公司傳統被「3階段提問」打破盲點了

解開對方的錯誤認知

「原本○○應該是□□才對吧？為什麼現狀不是呢？（所以我認為是△△）。運用思考的「三階段剖析」，讓對方意識到目前的主張已偏離原先的預設目標。

（適用情境）

對方的發言缺乏依據或理論過於荒謬時。

（提問範例）

「○○的理想做法應該是□□才對吧？但照你剛剛的說法，不就變成╳╳了？（所以我贊成／反對）

▼運用「三階段剖析」提問切入

然而，這些依據往往在日常對話中被草草帶過。

然而，這些依據往往在日常對話中被草草帶過。

仔細觀察那些講話自信滿滿的人，你會發現他們的論點大多來自個人經驗，例如：「依我經驗來看」、「從我們公司歷史來說，這些依據其實不足以支撐嚴謹的討論，但當事人卻往往深信不疑，甚至因此陷入錯誤認知而不自覺。

當你必須和這種人討論工作上的重要議題時，與其直接否定，不如透過回顧「原本的目標」來提問，巧妙引導對方進入你的討論框架。

▼讓人回歸初心的提問方式

假設某家公司規定，所有專案只能以部門為單位進行活動，對於想要將活動辦得更具規模的人來說，這樣的規定實在非常綁手綁腳。面對這類總是堅持「這是公司的傳統」的死腦筋主管，該怎麼做才能爭取更多權限？

○提問：「公司原本應該是讓不同背景的人聚集在一起，藉此激發最大可能性的地方，不是嗎？現在卻只有固定成員能參加活動，這難道不會限制員工的潛力嗎？（所以，我希望能邀請部門外及其他業界人士共襄盛舉）」

這個句型的使用方式是，先用「原本」開場，描述公司應該具備的理想樣貌，接著提出與現狀對比的問句，最後在括號部分附上自己的提案。因為「原本」與「現狀」之間的落差無法被輕易忽視，對方自然會重新思考。即使不會馬上接受提案，至少能打破盲點，為之後的討論鋪路。

完整的提問步驟如下：

一、原本○○應該是□□才對吧？（→引導對方回歸初衷） 二、為什麼現狀不是呢？（→點出現狀與理想之間的差異） 三、所以我認為是△△。（→附上自己的提案）

訣竅在於「原本」後面的內容要能引發共鳴，讓人忍不住說「YES」。例如：「程式設計教育原本的目的，不就是培養邏輯思考能力、創造力，以及解決問題的能力？

透過這種方式強調「最初的理想」，再與現狀進行比較，用反問來獲得對方認同，進而說出自己的提案，就能有效加深討論。

同樣地，當對方的理由過於荒謬時，我們也能運用「三階段剖析」來進行修正。

（本文出自《精準提問的關鍵技巧》作者：樋口裕一 譯者：韓宛庭)