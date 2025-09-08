快訊

遺產4658萬全給看護…老董遺願惹爭議！律師提3點財產分配建議

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
法律雖保障特留分，但不是絕對。孝不孝，父母心中自有一把尺。示意圖／Ingimage
不是親人 竟然也能得到千萬財產

有一名看護，照顧老董十年。在他癌末過世前，她將老董4658萬元的存款轉匯到自己的名下。老董過世後，想當然風波大起...太太、兒女都怒告她，認為她藉著老董癌末意識不清騙取財產。沒想到官司打完，這名看護竟然從他的子女手中討回千萬財產，這是怎麼一回事呢？

關於生前財產分配，我有以下幾點建議：

1.孝順父母 是最要緊的事

法律沒有規定「父母一定要把財產留給子女」。換句話說──爸媽要把財產給誰，其實他們有選擇權。如果你平時不關心、不照顧父母，等到父母過世了發現財產被爸媽分配給其他意想不到的人後，才懊悔跳出來，其實為時已晚。

尤其人在年老或生病時，最需要的是陪伴與關心。雖是親生子女，卻從未出現關懷；或是認為彼此都忙，不好意思關心父母？子女不在身邊，反倒是身旁的看護悉心照顧，這才讓父母心中作出了選擇。

所以，真正的繼承保障，不完全是法律給的，而是源自於子女平日的孝心與行動。

2.不想留給子女「特留分」怎麼做？

這則新聞中，老董曾告訴律師：「我不想留特留分給我的孩子。」因為寫遺囑後，子女可以不管老董的意願，主張民法「特留分」的保障。

如果老董生前就把全部財產花完，或是把財產贈與並且交給看護，完成了贈與行為。名下沒有財產，身後也就沒有遺產，子女就分不到任何「特留分」了。

此外，但若子女確實有重大不孝的情形，比方說對父母有重大虐待、長期不探視、重大侮辱等行為，造成父母生理或心理上的痛苦，父母明確表示或寫遺囑表示子女喪失繼承權。如此一來，子女自然拿不到法律上所保障的特留分了。

3.怎麼避免身後的遺產糾紛？

這起案件的董事長，雖然有透過「約定書」的方式想證明贈與看護的心意，但最終仍讓看護與繼承人間陷入官司問題，原因在於：沒有預立遺囑，並且缺乏仔細規劃全盤財富傳承秩序，讓灰色空間擴大了。

如果立好遺囑並指定專業律師當遺囑執行人，且簽好贈與契約，並且在生前交付贈與物...一切就緒下，就不易爭訟不休。

我還是要建議大家，在生前如果對自己的財產已經有了分配的想法，現在就要開始動筆來立下遺囑，將財產做明確的規劃與安排。保留夠用的資產，其他的部分，再選擇搭配信託與贈與，有效的規劃移轉財產，所愛的人與家人才會「相安無事」。

財產的歸屬，不靠血緣來決定，而是靠陪伴與真心

把錢留給你想感謝的人，就是對人生最深的告白──蘇家宏律師

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 財產 立遺囑 親生子女

