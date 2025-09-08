快訊

2680萬房子跟2000萬現金怎麼選？律師「選對不選貴」：我會選擇房子

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
2000萬現金看似自由，但2680萬的房子背後，是父母給的信任與傳承。記者朱曼寧／攝影
2000萬現金看似自由，但2680萬的房子背後，是父母給的信任與傳承。記者朱曼寧／攝影

2000萬現金vs.2680萬房子：你會怎麼選？

一位網友在Dcard分享兩難：爸媽讓她和哥哥各自選擇是要2000萬的現金？或是一間價值2680萬的房子，但若選房子，就必須和爸媽同住。哥哥已經選了現金，她猶豫不決，如果是你會怎麼選擇呢？

我會選擇房子，跟爸媽同住！

理由很簡單：

1.這是一個陷阱題，爸媽在測試哪一個孩子比較可靠？2000萬元現金跟價值2680萬的房子，價差不多，其實可以忽略這個價差，而且感覺上多了680萬元，卻要附帶跟父母住的條件，從價格上來看似乎也不見得划算？所以我認為爸媽想要藉這個問題，看看誰願意跟爸媽住？

更深層的來看，父母想要測試這對兄妹，看看在金錢與父母之間，誰選擇父母？選擇父母的人可以託負重任！

很多長輩無法決定由誰接班？最後，選擇「很愛」父母很愛家的人！

2.爸媽財富應該不止於此，跟爸媽住，未來好處多多：

爸媽可以讓兄妹兩個人選擇2000萬元的現金與2680萬元的電梯房，那麼父母的財力至少有超過4680萬元的現金！

況且如果兄妹兩人都選擇拿現金4000萬元，父母自己應該也有能力買下2680萬元的電梯房。

試想，有能力隨時輕鬆拿出6680萬元現金的父母，而且還如此大氣讓子女自由選擇，顯然很會理財也很有智慧！爸媽經濟實力絕對超過6億元以上！

跟父母同住可以多學習到父母的優點，而且父母絕對會把畢生的智慧（無形資產）或其他重要財產（有形資產）傳給跟他們同住的人，也就是妳與妳的小孩，未來得到的絕對遠超過眼前這棟房子！

3.以愛回報父母，未來妳的孩子也會以愛回報

收下房子與父母同住三代同堂，將來他們可能也能偶爾幫妳照顧小孩，成為妳堅實的後援，孩子看到你選擇父母而不是選擇金錢，身教重於言教，誠心的與父母同住，未來孩子也會如此對待妳。

4.無論選擇房子或現金，都要跟另外一半「討論」，畢竟婚姻幸福比起金錢更重要！讓另一半理解，更是愛與責任的平衡。

5.為選擇2000萬元的哥哥禱告，希望他能夠理財順利、平安健康，未來才不會後悔沒有選擇父母！

父母出的每一道「考題」，答案不在金錢，而在於你願不願意把父母放在心上。

你愛父母，父母也會加倍愛你！──蘇家宏律師

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房子 父母 價差 婚姻

