沒含金湯匙也能致富…一般人不做的5件事 讓富人變有錢

商業周刊／ 撰文者：林易萱 編譯
家庭理財示意圖。圖／AI生成
摘要

這5個核心原則，有助於解釋為什麼有的人能積累持久財，而有的人卻停滯不前，包括：優先考慮能增值的資產，而非隨時間貶值的商品；用錢滾錢；設定長期目標，實踐延遲享樂；不斷學習，提升財務素養；積極建立有價值的人脈。

即便沒有含金湯匙出生，也能藉由學習富人思維，加上可執行的策略，逐步累積財富。富人將金錢視為帶來成長和機會的工具，以下5個致富黃金法則，都在強調思維模式和長期的威力。

富人優先考慮增值資產而非消費

首先，富人選擇將金錢投入能增值或產生收入的資產，而非隨時間貶值的負債。例如，房子是一種資產，因為房屋通常會增值。而汽車則是一種負債，因為它一落地，就開始貶值。

這表示，選擇將錢投入個人退休金專戶，或是購買指數型基金，而非在平日晚上外出過度消費，你的資金就能在數十年內賺取配息或資本利得。衝動消費或消耗時間，可能帶來一時的快樂；但財富來自長期、持續地將資金投入能增值的標的。

富人讓金錢為自己工作

其次，富人知道透過複利效應和早期投資，讓財富隨著時間自己長大、用錢滾錢。複利是創造財富最好的工具之一，重點是每個人都能運用。實現複利的方法是用本金賺得利息後，將利息再投入，賺取更多利息。越早開始，複利威力就越大。

由義大利數學家Luca Pacioli提出的「72法則」，讓人們可以計算利用複利，需要多長時間讓資產成長一倍的公式。一個例子經常被提到：若將本金投資於年報酬率7%的股票，那麼每10年，資產就會翻倍——7%接近於美國股市長期的投資報酬率。

複利是累積財富最強的武器之一，但它也可能對你不利。如果深陷債務，就會發現自己處於劣勢，因為你要支付越來越多的利息，而不是賺取它們。

富人追求長期目標

「棉花糖實驗」是最經典的理論，用延遲享樂、犧牲短期享受換取未來更大獎勵。累積財富也一樣，最重要的因素不是運氣，而是耐心。無論是投資或創業，金錢都需要時間才能成長。真正的富人不會尋求快速致富的捷徑，因為那可能到頭來損失更多金錢。

富人持續提升財務素養

有些原則永遠不會過時：提早投資、避免追逐潮流、多元化投資組合（雞蛋不要放同一個籃子）。

但有些因素確實會隨時間改變，如果不跟上新政策、稅務規定或市場變化，最終可能會做出過時的決策——這就是為什麼財務素養需要終身學習。

一位好的理財顧問，可以引導富人制定更好的財富累積策略，例如遺產規劃、稅務優化和退休準備。他們可以指出您是否達到儲蓄目標，或者在失業或配偶過世等困難時期，幫助你進行調整。

富人了解人脈的力量

人脈就是資本，富人對此非常重視。他們將社交活動視為結識未來夥伴、老闆或導師的機會。人脈不只會帶來工作，也可能幫助人們獲得條件更好的交易、遇到合適的招募人員，或在轉換職業時獲得建議。

但不是露一次面，就會有奇蹟發生。有效人脈需要建立在彼此持續互動和互信互惠上，你也需要提供別人幫主。不需要認識有錢有權的朋友才能受益，人脈可能來自同學、鄰居或同事，願意建立真誠的關係，你遇到的人都有潛力成為資源。

資料來源：Kiplinger、Investopedia

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文讓富人變有錢，而一般人不做的5件事

