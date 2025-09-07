檢視人生遺憾順位清單 臨終關懷護理師列人們生死關頭最重要5件事排序

澳洲臨終關懷護理師布朗妮．維爾 (Bronnie Ware)統計了人在臨終前最遺憾的五件事，我非常肯定這份資料的價值。若想經營一個沒有太大遺憾的人生，這麼多人的共同心聲，肯定對我們接下來的人生規劃有一些正面的提醒和影響。

人在面臨生死的最後關頭上，真正在意的是什麼？從關鍵點往前推，相信可以有意識的找到自己的方向，同時停止浪費心力在某些完全沒有意義的事物上。

本文出自《靜心的力量》 藉此，我還提出一些問題，來幫助我們檢視自己現在的狀況，同時也開啟我們對自己潛能的好奇。據說這是人們最遺憾的五件事排序順位：

1—但願當初有勇氣做自己，而不是去符合他人的期待

我們可以問問自己：

□ 我有為了符合別人的期待，而漠視自己的需要嗎？

□ 我有在實踐自己的夢想嗎？

□ 我有失去自己，要別人為我負責嗎？

□ 我有因為一些依附感而去遷就他人嗎？

□ 我有為了討好某個人，而消耗能量嗎？

□ 我有過著自己真正想要的人生嗎？如果沒有，為此付出了什麼代價？

□ 為了得到別人的認同，我有壓抑自己的熱情或犧牲自己的志向嗎？

□ 我有責怪自己不夠勇敢，或埋怨自己懦弱無能嗎？

□ 忠於自己的感覺如何？真實做自己感受又如何？

□ 我對自己的成長滿意嗎？

□ 我有活出自己想要的樣子嗎？

□ 我有被社會形象牽制嗎？

□ 我的行為舉止有多少比例是為了尋求別人的認同呢？

□ 在有生之年，我想成全自己什麼？

2—但願當初不要那麼辛苦工作

我們可以問問自己：

□ 我有讓自己工作太「辛苦」嗎？

□ 我的工作步調平衡嗎？有被消耗的感覺嗎？

□ 我做這份工作是因為對生活感到焦慮嗎，或是心之所望？

□ 我有因為工作太忙而忽略家人和朋友嗎？

□ 我喜歡投入工作時的狀態嗎？我有給出最佳的狀態嗎？

□ 我願意為工作注入創意和新點子嗎？

□ 我有因為自我膨脹而帶來不必要的麻煩嗎？

□ 我和夥伴或客戶有良好友善的關係嗎？

□ 我感覺到工作能力的成長嗎？

□ 職場的性質與環境有帶給我成就感嗎？

□ 這份工作帶給我希望嗎？

□ 我選擇了單調、無趣或平庸的工作嗎？還是我對工作沒有好奇？

□ 我最喜歡的工作環境和狀態是什麼樣子？

3—但願當初有勇氣表達自己的感受

我們可以問問自己：

□ 我隱藏了什麼感受？如果有，對誰？

□ 當感知心中有一股推力，我有忠於自己，做出一致性的表達嗎？

□ 我承認自己所有的情緒嗎？我有接納自己的感受嗎？

□ 我有能力表達自己的界線嗎？

□ 我有學會「好好說話」嗎？

□ 我表達感受的時候，情緒容易失控嗎？

□ 我有能力聽取別人描述他的負面感受嗎？

□ 好好說話是為了討好別人，還是為了自己的期許？

□ 我有向自己關心的人道愛、道謝、道歉和道別嗎？

□ 如果無法用語言表達，我都以什麼樣的行為取代呢？

□ 我表達感受時，別人能夠了解嗎？為什麼會誤解呢？

□ 我對自己的感受敏銳嗎？

□ 我表達的時候，會不會語帶混淆或批評？

□ 我身邊有能讓自己充分學習表達感受的人嗎？

□ 我能分辨情緒和行為之間的差異嗎？

□ 我重視自己的情緒管理與流動嗎？

□ 我能好好說明為什麼「不行、不要和不可以」嗎？

□ 我能清楚表達自己的狀態嗎？

4—但願當初與朋友保持聯絡

我們可以問問自己：

□ 我想和哪些人聯繫情感？

□ 我的歸屬感在哪裡？

□ 我能分辨什麼樣的情誼帶給自己身心靈層面上的滿足嗎？

□ 哪些人關心我？我關心哪些人？我如何服務他們？

□ 什麼樣的關係和連結會帶給我心靈上的滋養？

□ 我想和什麼樣的人交往、交流、學習？

□ 我有主動嘗試接近喜歡的人或團體嗎？

□ 我害怕遭到拒絕嗎？

□ 我遭到拒絕後，有信心繼續向前，開發新的連結嗎？

□ 我是否了解自己想和別人連結的方式與頻率？

□ 我和遠距離的朋友能保持交心嗎？

□ 我身邊有可以信任的人嗎？

□ 我通常習慣以什麼樣的狀態和樣貌與人相處？

□ 我有錯過哪些珍貴的友誼嗎？

□ 和自己喜歡的人在一起是什麼感覺？

□ 我有讓朋友知道我欣賞與珍惜對方的因素嗎？

5—但願自己更快樂

我們可以問問自己：

□ 我為了讓自己快樂，每天都做了什麼？

□ 我有開心的感覺嗎？

□ 我喜歡自己嗎？我會過於嚴肅嗎？

□ 我有一起享受歡笑的朋友嗎？

□ 我允許自己開心嗎？

□ 我認為快樂是值得經營的嗎？

□ 我有犧牲玩樂的心情嗎？

□ 活在當下可以嗎？

□ 經營幸福的感覺可以嗎？

□ 看到別人受苦，就必須扼殺自己的快樂，真的嗎？

□ 同時擁有滿足與缺憾，是否才是快樂的根源？

□ 我為什麼覺得這世界冷淡？

□ 受苦，帶給什麼人好處？

□ 我可以快樂嗎？

□ 我是否太忠於自己的憤世嫉俗？

□ 什麼樣的信念讓我不想靠近快樂的生活？

□ 我有選擇幸福嗎？

□ 我上次開懷大笑是什麼時候？

□ 我喜歡簡單的幸福嗎？

前文提到的人們臨終最遺憾的五件事，對我來說，正是可以幫助我聚焦「愛自己」的線索。如同我常說的，身邊如果沒有一些有智慧的人來做榜樣，我們常常就是瞎子摸象，跟著一堆不快樂的人走進不快樂的死胡同裡，浪費青春。

前面提到的這些對生命的警醒，對一般人來說，遺憾都還沒有發生，都還有時間和機會去成全自己想成為的樣子，同時活出生命的價值與智慧。

相信就像大多數人說的，當生命走向盡頭時，其言也善。我衷心感謝母親臨終前留給我的最終提醒「好好照顧自己」，而我全然的接受。

在醫院陪母親的那段時間，我最常做的就是靜心，因為我真的不知道接下來她的旅程會往哪個方向前進，而我能做的就是坐在旁邊靜心，把感知到的世間所有美好與祝福，都加諸在她身上，我身上的每個細胞都在向她的生命致敬。

離世前母親留下了此生最後的結語：「I’m so happy!」聽起來好像是一句沒有遺憾的總結。

身為她此生最親近的人，聽到這麼一句，我的心好鬆，好平靜，好滿足。母親雖然沒有讀過太多書，也沒什麼太高的學問，然而每一位來探視她的人，臨走前她都會輕輕送上一句：「Be nice to each other!」 (請善待彼此！)母親的眼神充滿了真誠，善良且有愛。

（本文出自《靜心的力量》作者：賴佩霞)