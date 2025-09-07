生成式AI「密度鏈」幫你做摘要整理 半小時內審閱完30頁文件、簡潔不失細節

摘要整理

如果每天都被大量來自電子郵件、簡報、冗長文件和報告的資訊淹沒，要看完這些內容並歸納重點便是一大挑戰。

本文出自《職場人的生成式AI工作法》 生成式AI可以幫忙總結和解讀資訊，靈活處理不同類型的輸入，並且輸出你要的東西；例如，可能有不同的風格和格式的摘要，像是表格、條列事項、執行摘要、簡短備忘錄等。

假設你需要在半小時內審閱一份三十頁的文件。由於時間不夠，你幾乎只能閱讀執行摘要和第一部分。

然而，你擔心可能會錯過一些重點，無法做出合理建議。你可以要求生成式AI摘要這份文件，建立要點清單，並注明每個要點來自哪個章節或哪一頁。

試試看：請生成式AI為即將舉行的活動報告[請自行指定報告]撰寫摘要。摘要應凸顯這份報告的重要觀察，而且不超過四段。 試試看：請生成式AI比較同個主題的兩篇文章，簡要列出文章一[請自行指定文章]與文章二[請自行指定文章]的差異和共同點。

〔實戰案例〕生成式AI是你的助理

摘要整理的進階技巧

對於冗長、複雜的文件，可利用進階的提示技巧，讓生成式AI幫忙做摘要整理。其中之一是「密度鏈」（chain of density）。這個做法能建立一連串包含愈來愈多細節的摘要。

密度鏈透過反覆進行、逐步補充內容來完成，把原始文件前一版摘要未涵蓋的重要細節逐步納入。雖然摘要的資訊密度增加，依然能保持簡潔，維持相同的長度。

舉例來說，胡安身為中階主管，必須對一篇關於公司業績的長篇商業報告做摘要整理。胡安在密度鏈技巧的啟發下，設計一串連續提示詞，以利生成更簡潔和資訊密度更高的摘要：

試試看：基本摘要。胡安請生成式AI「以不超過四句話提供第一季度銷售報告的簡明摘要，把重點放在整體表現上」。 試試看：紮實、詳細的摘要。胡安請生成式AI「撰寫一個更緊湊的新摘要，補充先前摘要中缺少的相關資訊，文章長度要相同，避免冗長語句」。

胡安重複第二個提示數次，進而生成更精簡但資訊豐富的摘要。 應用這個技巧時，必須指定下列條件：

摘要長度。指定句子的數量。

資訊深度。從廣泛的概述開始，逐漸要求包含更多在先前摘要中未提及的具體細節。

準確性。要求生成式AI使用準確的資訊。換句話說，要以原始報告做為依據。

篇幅限制。不同的生成式AI模型輸入框（輸入問題或命令的區域）能插入的文字長度可能有所不同。如果長篇文件需要做摘要整理，可在限制範圍內分成若干個段落上傳。

（本文出自《職場人的生成式AI工作法》作者：艾麗莎．法瑞, 賈布里．羅薩尼 譯者：廖月娟)