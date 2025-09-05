快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

遺產900萬怎分…頂客族丈夫驟逝？兩岸律師揭台灣與大陸差異

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
一場車禍留下900萬元遺產，台灣法律下配偶得450萬、父母各225萬；大陸則由配偶與父母三方均分，各得300萬。示意圖／Ingimage
一場車禍留下900萬元遺產，台灣法律下配偶得450萬、父母各225萬；大陸則由配偶與父母三方均分，各得300萬。示意圖／Ingimage

一場突如其來的交通事故，讓頂客族夫妻的幸福生活戛然而止。丈夫身故後，留下遺產900萬元，尚存親屬僅有配偶與雙親。這筆遺產該如何分配？臺灣與大陸法律有截然不同的答案。

台灣配偶享「保障份額」　剩餘再由父母均分

根據台灣法律，丈夫的遺產由配偶與第二順位繼承人（即父母）共同繼承。配偶依法享有遺產的二分之一，即450萬元，其餘450萬元則由阿明父母平均分配，各得225萬元。

大陸配偶與父母同屬第一順序 彼此均分遺產

而依大陸法律規定，配偶與父母皆屬第一順序繼承人，三人繼承份額一律均分。配偶與丈夫的父母各得300萬元。但大陸法律另設有「少分遺產、多分遺產」制度，若繼承人對被繼承人有特殊照顧或重大過失，法院可酌情調整其繼承份額，較具彈性。

兩岸制度差異 繼承規劃不可忽視

兩岸在「法定應繼分」的設計上差異明顯，台灣強調配偶保障，大陸則重視繼承人間的均分與彈性分配，提前了解並規劃遺產繼承制度，才能避免日後爭議。

兩岸律師楊軒廷建議：遺囑＋財產契約雙管齊下

無論身在何處，最穩妥的方式仍是事先立下合法遺囑，另外並可搭配財產契約或信託安排，確保遺願落實、家人和諧。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：繼承案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此

遺產 法律 財產

兩岸律師楊軒廷

追蹤

延伸閱讀

川普簽了…日本關稅確定15％不疊加！汽車稅率大降 網狂酸台灣政府

新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

發哥…聯發科（2454）要被輝達併購？專家「別鬧了不可能」：最簡單兩大理由

鬆綁72-2解決房貸荒挨轟！網酸：在台炒房無敵 預言營建股要噴了

相關新聞

遺產900萬怎分…頂客族丈夫驟逝？兩岸律師揭台灣與大陸差異

一場突如其來的交通事故，讓頂客族夫妻的幸福生活戛然而止。丈夫身故後，留下遺產900萬元，尚存親屬僅有配偶與雙親。這筆遺產該如何分配？臺灣與大陸法律有截然不同的答案。 台灣配偶享「保障份額」　剩餘再由

聯準會重啟降息在即 配置策略抓穩三原則

八月下旬的全球央行年會中，聯準會主席鮑爾對降息路徑釋出偏鴿的訊號，市場解讀為有機會為九月降息開啟大門，根據芝商所FedWatch最新數據(9/2)，高達...

《「我是有錢人」迷思777》台灣人只想買定存是假保守？她揭穿「賭性堅強」真實相

前幾天，筆者在與一位準CFP閒聊時，跟他分享了個人長久以來，對於投資人⋯

物流司機下坡為護人寧自撞護欄…骨折休養6個月 公司拒負職業災害補償責任

依據《勞動基準法》第59條規定：「勞工因遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應…

職場上以為逮到機會「抓耙子」同事！菲女狼：卻反將自己推入火坑

職場上，喜歡抓耙子也要會算盤就怕殺敵一千，自損八百 業務部主管老王老早就看產品部主管小陳不順眼。平常會議裡，兩個人針鋒相對，火藥味濃得很。直到有一天，老王逮到機會，直接把產品部的問題往稽核那裡丟

爺爺的遺產安排用錄影「分產」安心了？律師提醒：台灣恐無效

高齡的爺爺為避免身後遺產引發爭訟，特地在身體健朗時邀請兩位無利害關係人見證，親自在家錄製一段「遺囑錄影」，詳述遺產分配、見證人身分與錄製日期，這段影片看似周全，卻在法律效力上出現了兩岸分歧。 台灣法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。