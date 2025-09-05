遺產900萬怎分…頂客族丈夫驟逝？兩岸律師揭台灣與大陸差異

一場突如其來的交通事故，讓頂客族夫妻的幸福生活戛然而止。丈夫身故後，留下遺產900萬元，尚存親屬僅有配偶與雙親。這筆遺產該如何分配？臺灣與大陸法律有截然不同的答案。

台灣配偶享「保障份額」 剩餘再由父母均分

根據台灣法律，丈夫的遺產由配偶與第二順位繼承人（即父母）共同繼承。配偶依法享有遺產的二分之一，即450萬元，其餘450萬元則由阿明父母平均分配，各得225萬元。

大陸配偶與父母同屬第一順序 彼此均分遺產

而依大陸法律規定，配偶與父母皆屬第一順序繼承人，三人繼承份額一律均分。配偶與丈夫的父母各得300萬元。但大陸法律另設有「少分遺產、多分遺產」制度，若繼承人對被繼承人有特殊照顧或重大過失，法院可酌情調整其繼承份額，較具彈性。

兩岸制度差異 繼承規劃不可忽視

兩岸在「法定應繼分」的設計上差異明顯，台灣強調配偶保障，大陸則重視繼承人間的均分與彈性分配，提前了解並規劃遺產繼承制度，才能避免日後爭議。

兩岸律師楊軒廷建議：遺囑＋財產契約雙管齊下

無論身在何處，最穩妥的方式仍是事先立下合法遺囑，另外並可搭配財產契約或信託安排，確保遺願落實、家人和諧。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：繼承案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此