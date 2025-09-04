聯準會重啟降息在即 配置策略抓穩三原則

八月下旬的全球央行年會中，聯準會主席鮑爾對降息路徑釋出偏鴿的訊號，市場解讀為有機會為九月降息開啟大門，根據芝商所FedWatch最新數據(9/2)，高達89.8%預期九月利率決策會議有望降息一碼至4%~4.25%，若成真，也將打破利率連五凍的狀況。

富蘭克林證券投顧指出，歷史經驗顯示，聯準會降息期間美股漲勢自科技權值股向外擴散，看好其他類股與美國中小型股補漲契機，而聯準會降息將收斂美國與其他已開發國家之間的利差，加上美元評價偏貴，有利創造非美元資產資金行情，進而帶動非美元資產機會。

富蘭克林坦伯頓研究院主管暨首席市場策略師史蒂芬．多佛分析，儘管鮑爾主席和其他官員立場轉趨鴿派，仔細推敲其談話，雖反映聯準會在利率政策上的多數觀點，但也微妙透露出些許示警與鷹派言論，例如演說中仍強調通膨風險偏向上行、就業風險偏向下行，這意謂未來政策走向依舊高度依賴數據表現，而非一條已預設好的降息路徑。

鮑爾釋出可能降息的鴿派訊號，雖然為金融市場注入強心針，但考量川普關稅政策對經濟的影響將逐漸顯現，降息速度仍需觀察經濟數據而定。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會貨幣政策重啟寬鬆的趨勢確立，有助引導美國經濟朝軟著陸目標邁進，同時有機會帶動其他資產跟進表現，建議在有望迎接降息前夕，檢視投資組合並把握「核心配置」、「美元資產」、「非美元資產」三大佈局原則，優先以可靈活配置的美國或全球股債平衡型基金鞏固核心部位。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克預期，聯準會很可能鬆口調整其仍屬溫和緊縮的立場，預期未來半年至一年間，降息幅度有機會達50至100個基點，為股債市創造良好環境，相當適合全方位平衡與聚焦收益策略的發揮。