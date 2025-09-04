聯準會重啟降息在即 配置策略抓穩三原則
八月下旬的全球央行年會中，聯準會主席鮑爾對降息路徑釋出偏鴿的訊號，市場解讀為有機會為九月降息開啟大門，根據芝商所FedWatch最新數據(9/2)，高達89.8%預期九月利率決策會議有望降息一碼至4%~4.25%，若成真，也將打破利率連五凍的狀況。
富蘭克林證券投顧指出，歷史經驗顯示，聯準會降息期間美股漲勢自科技權值股向外擴散，看好其他類股與美國中小型股補漲契機，而聯準會降息將收斂美國與其他已開發國家之間的利差，加上美元評價偏貴，有利創造非美元資產資金行情，進而帶動非美元資產機會。
富蘭克林坦伯頓研究院主管暨首席市場策略師史蒂芬．多佛分析，儘管鮑爾主席和其他官員立場轉趨鴿派，仔細推敲其談話，雖反映聯準會在利率政策上的多數觀點，但也微妙透露出些許示警與鷹派言論，例如演說中仍強調通膨風險偏向上行、就業風險偏向下行，這意謂未來政策走向依舊高度依賴數據表現，而非一條已預設好的降息路徑。
鮑爾釋出可能降息的鴿派訊號，雖然為金融市場注入強心針，但考量川普關稅政策對經濟的影響將逐漸顯現，降息速度仍需觀察經濟數據而定。
富蘭克林證券投顧表示，聯準會貨幣政策重啟寬鬆的趨勢確立，有助引導美國經濟朝軟著陸目標邁進，同時有機會帶動其他資產跟進表現，建議在有望迎接降息前夕，檢視投資組合並把握「核心配置」、「美元資產」、「非美元資產」三大佈局原則，優先以可靈活配置的美國或全球股債平衡型基金鞏固核心部位。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克預期，聯準會很可能鬆口調整其仍屬溫和緊縮的立場，預期未來半年至一年間，降息幅度有機會達50至100個基點，為股債市創造良好環境，相當適合全方位平衡與聚焦收益策略的發揮。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】
本基金主要投資於非投資等級債券，因債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴朮之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788
