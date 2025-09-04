《「我是有錢人」迷思777》台灣人只想買定存是假保守？她揭穿「賭性堅強」真實相

前幾天，筆者在與一位準CFP閒聊時，跟他分享了個人長久以來，對於投資人投資屬性的觀察心得。

台灣人的投資屬性

筆者跟他分享，雖然很多人都說，台灣投資人（特別是高資產族群）屬性都非常「保守」，只願（想）做定存、債券或儲蓄險這類，固定收息類的標的。但是，筆者認為那只是表面看起來的「假相」，真正的實相是：在廣大台灣投資人的心裡，實則是「賭性堅強」的「真投機」。

讀者可別說「不相信」或「不可能」，以下這則在9月1日的新聞報導就可以證明。

文中就有提到「XX銀行高資產客戶，多半偏好長期穩健收益產品，並在可承受風險範圍內，尋求資產增值，他們主要投資RR3（含）以下的穩健型產品。

其中，債券型產品為首選，尤其投資等級債券占近7成；第二名是低風險、可靈活運用的貨幣型產品。其中，結構型商品則是較受青睞的另類產品，可依客戶需求量身訂做。

而客戶投入FCN挑選連結股票標的，多數屬於具前景AI相關科技產業，私募基金也吸引高資產客戶資金移入」…

這則報導裡面也提到：「觀察高資產客戶資產配置狀況，7月底存款占比47.4%、基金比例15.7%、債券13%、保險10.9%、境外結構型商品6.1%，跟6月相比多數持平，僅保險微幅下降、境外結構型商品微升」。

看到這裡，讀者有沒有想過：既是所謂的「保守型」投資人，且資金停放在定存的佔比如此之高，在投資屬性上，鐵定是會被歸類為「保守型」投資人。

然而，熟悉金融市場的人都知道，結構型商品（例如最近各銀行熱銷的FCN：Fixed Coupon Not，固定配息票據），根本就與之前的高收債商品一樣，並不是像固定收益型債券一樣「安穩而風險低」的標的。

假設投資人不健忘的話，應該還記得多年前銀行大賣的TRF（Target Redemption Forward，目標可贖回遠期契約），曾造成許多中小企業主的大幅虧損，群體向主管機關申訴，以及向法院提起訴訟的案例。

儘管雙元貨幣（Dual Currency Investment，DCI）、結構債商品或FCN等，並不是單純的衍生性金融商品。但是，這三者全都是「零息債券＋衍生性金融商品（選擇權買權或賣權）」的不同組合。

換回台幣白忙一場

就以近來熱銷的FCN為例，筆者到某銀行的FCN（選擇權連結標的是股票）網頁介紹裡，看到最下面一行的紅色粗體寫明：「本境外結構型商品屬不保本型商品，產品風險等級為RR4~RR5，並僅限專業投資人投資」的文字。

然後，該網頁還介紹了投資人在買了FCN之後，可以有三種「結果」。首先，當連結標的價格高於，或等於「提前出場價格」時，投資人可以拿回「100%本金及累積利息」（等於是投資人所連結的標的價格一漲，就立刻讓投資人「出場」）。

其次，如果投資期間，所連結標的都未符合「提前出場（連結標的價格下跌）」標準，則投資人可以在到期時，拿回「原投資本金＋固定利息」，或是「連結標的＋固定利息」。

簡單來說，投資人永遠拿不到「最佳標的」，也就是「可能會上漲、可能有高價差收益的連結股票（因為當價格觸及到一定價位時，投資人就被迫「提前出場」）」，或是「拿到本金＋利息，只是換回台幣後，有可能不及原先投入的本金（有可能是「白忙一場」）」。

投資人唯一有希望的是：當所有投資後的「本金＋利息」，全都換回台幣之後，有可能因為台幣貶值而「高於原先所投入本金」。

買到吃虧標的

亦即這種商品，有以下兩大風險：其一是「不保本」的風險；其二，就算此一商品，能夠讓投資人「100%保本＋領取固定配息」，可不要忘了在可能的匯兌風險之下，在換回台幣之後，能不能讓投資人「100%保本＋保息」？

那麼，為何這些定存佔比高的高資產族群，還會將個人資產一定（不低）比例的資金，擺在這類「獲利機會不大，但風險也不低」的金融商品上？個人認為只有兩種解釋：其一是，他們根本不知道，自己買了一個風險極高、吃虧機率遠大於獲利的標的。

高資產族陷入風險

其二則是，他們只是口裡說自己很保守，但其實投資屬性極具賭博性格，心裡想的全是「現在全世界，都非常看好AI類股票，若能拿到股票及利息，就可以兩者得兼了」。

然而他們全都不知道，根據這種金融投資商品的「遊戲規則」來看，若是「拿到股票」，都是股價已頻頻下跌的「弱勢股」。

所以，不論投資人屬於以上哪種的哪一種，恐怕都註定讓（高資產）大眾，陷入投資風險而不自知。

因為如果這群高資產族群，依舊選擇定存或債券（這裡指的是債券，而不是一籃子標的的債券基金或ETF），至少到期可以100%拿回本金及收到利息，且如果不是投資外幣計價的標的，都不會有任何的匯兌風險。而這種做法，也才能叫做「真正的保守型」投資決策。

那麼看到這裡，如果是真正保守型的投資人，又該如何面對這種超級複雜，又隱藏著高風險的商品推銷，進一避免自己「忙（投資）了半天，卻連原幣別的本金＋利息都收不回」呢？筆者想提供以下幾點建議：

首先，當投資人聽到「這商品就跟某某投資或定存『很類似』」時，最好要特別小心「很類似」這三個關鍵字。

因為所謂「很類似或很像」，就代表這商品根本不是定存，或是其他一般投資人所熟悉的標的。其目的，就是在擾亂投資人的正確思考。所以，投資人最好要繼續追問：這商品是如何投資的？並且請對方提供銷售的完整DM，做為保存資料。

其次，假設投資人對此商品真有興趣了解及投資，但看到銷售DM上的介紹太過複雜、難懂時，請務必讓銷售理專，一直解釋到自己完全聽懂為止。

如果還是聽不懂，請投資人別懷疑，這就代表這個商品，真的不適合自己。投資人可千萬不要因為人情因素，就讓自己掏錢進行投資。

最後，如果投資真是保守型屬性，只想要固定的報酬，請務必只選擇每期利息固定的標的，像是定存、公債或投資等級債（非基金或ETF）。

且投資人可能需要特別注意：假設是外幣定存或外幣計價的債券，一定會有匯兌損失的風險可能性。如果投資人想要的，是「原幣別的100%保本＋保息」，這類外幣標的，恐怕就不會是最佳的合適選擇。