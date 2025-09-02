快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

聽新聞
0:00 / 0:00

職場上以為逮到機會「抓耙子」同事！菲女狼：卻反將自己推入火坑

聯合新聞網／ 菲女狼
老王以為把產品部主管扳倒能出氣，卻因連累總經理被檢討，反遭盯上。職場算計若沒衡量後果，往往害人不成，最後只會「殺敵一百、自損八十」。示意圖／Ingimage
老王以為把產品部主管扳倒能出氣，卻因連累總經理被檢討，反遭盯上。職場算計若沒衡量後果，往往害人不成，最後只會「殺敵一百、自損八十」。示意圖／Ingimage

職場上，喜歡抓耙子也要會算盤
就怕殺敵一千，自損八百

業務部主管老王老早就看產品部主管小陳不順眼。平常會議裡，兩個人針鋒相對，火藥味濃得很。直到有一天，老王逮到機會，直接把產品部的問題往稽核那裡丟。

很快，稽核小組進駐，檢查報告厚厚一疊，寫滿缺失。

小陳因此被記了一個小過，老王在心裡偷笑：「哼，這下總算出了一口氣。」

但風向很快轉了。因為缺失太多，總經理也被連帶檢討，親自寫改善報告，丟盡了臉。他氣得拍桌，冷冷對著老王說：「這種事你不能組織內先溝通嗎？非要驚動稽核，把我也拖下水？」

從那天起，總經理看他的眼神變了。一有機會，就開始找麻煩。老王才驚覺，原本以為自己扳倒對手，結果反而把自己推進火坑。

在職場上，就算要害人，也得會算。你要出手前，得先想清楚：誰會被牽連？誰最後會把氣算到你頭上？你能不能全身而退？

否則，害人不成，只會變成殺敵一百，自損八十。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 職場 溝通

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

00919配息雖縮水...但仍接受！真星華：金額上次打8折、但仍相當2.7個月薪

相關新聞

職場上以為逮到機會「抓耙子」同事！菲女狼：卻反將自己推入火坑

職場上，喜歡抓耙子也要會算盤就怕殺敵一千，自損八百 業務部主管老王老早就看產品部主管小陳不順眼。平常會議裡，兩個人針鋒相對，火藥味濃得很。直到有一天，老王逮到機會，直接把產品部的問題往稽核那裡丟

爺爺的遺產安排用錄影「分產」安心了？律師提醒：台灣恐無效

高齡的爺爺為避免身後遺產引發爭訟，特地在身體健朗時邀請兩位無利害關係人見證，親自在家錄製一段「遺囑錄影」，詳述遺產分配、見證人身分與錄製日期，這段影片看似周全，卻在法律效力上出現了兩岸分歧。 台灣法

員工離職依法需在多久前向公司提出？法律規定的「離職預告期」怎麼計算？

離職預告原則上是看「年資」，所以會有天數上的不同…

行政特助害AI科技公司丟單！主管好心幫他轉調總務吃悶棍…勞基法更沒輒

實務上認為，所稱「勞工對於所擔任之工作確不能勝任時」之立法意旨，重在勞工提供之勞務…

從受薪族到老闆！土地婆分享創業「6大必懂道理」：沒選擇的人才會忠誠

創業前必懂的幾個道理 土地婆麗娜在影片中分享，如果在創業之前能先理解幾個關鍵道理，將能少走許多冤枉路。 第一：心態差異 窮人容易抱怨，富人則會尋找機會 工作其實是可以選擇的，如果對

配偶過世遺產分配拿一半？ 親戚七嘴八舌搞得她好亂 律師揭正解

配偶過世遺產怎麼分，是許多人關心的課題之一。一名網友表示，最近親戚在討論…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。