職場上以為逮到機會「抓耙子」同事！菲女狼：卻反將自己推入火坑
職場上，喜歡抓耙子也要會算盤
就怕殺敵一千，自損八百
業務部主管老王老早就看產品部主管小陳不順眼。平常會議裡，兩個人針鋒相對，火藥味濃得很。直到有一天，老王逮到機會，直接把產品部的問題往稽核那裡丟。
很快，稽核小組進駐，檢查報告厚厚一疊，寫滿缺失。
小陳因此被記了一個小過，老王在心裡偷笑：「哼，這下總算出了一口氣。」
但風向很快轉了。因為缺失太多，總經理也被連帶檢討，親自寫改善報告，丟盡了臉。他氣得拍桌，冷冷對著老王說：「這種事你不能組織內先溝通嗎？非要驚動稽核，把我也拖下水？」
從那天起，總經理看他的眼神變了。一有機會，就開始找麻煩。老王才驚覺，原本以為自己扳倒對手，結果反而把自己推進火坑。
在職場上，就算要害人，也得會算。你要出手前，得先想清楚：誰會被牽連？誰最後會把氣算到你頭上？你能不能全身而退？
否則，害人不成，只會變成殺敵一百，自損八十。
