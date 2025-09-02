爺爺的遺產安排用錄影「分產」安心了？律師提醒：台灣恐無效

高齡的爺爺為避免身後遺產引發爭訟，特地在身體健朗時邀請兩位無利害關係人見證，親自在家錄製一段「遺囑錄影」，詳述遺產分配、見證人身分與錄製日期，這段影片看似周全，卻在法律效力上出現了兩岸分歧。

台灣法律規定 錄影遺囑不具法律效力

根據台灣民法，遺囑僅限五種法定形式：自書、公證、密封、代筆與口授，「錄影遺囑」並不在其中，且法律所規定的「口授遺囑」僅適用於生命危急時的錄音製作，如果身體健康，顯然不符條件，並不構成合法遺囑，恐難在法院獲得認可。

大陸法律規定 錄音錄像遺囑具法律效力

反觀大陸法律規定，只要有兩位以上見證人在場，並於錄音錄像中清楚記錄遺囑人與見證人姓名或肖像、以及年、月、日，即可成立合法遺囑。

兩岸律師楊軒廷提醒：科技便利與法律落差 遺產規劃不可忽視

隨著手機錄影功能普及，越來越多長者選擇以影像方式表達遺願。但法律並未隨科技同步更新，尤其在台灣，錄影遺囑仍非合法有效，無法單獨作為遺產分配依據。錄影僅能作為輔助證據，強化遺囑的真實性與可信度。在涉及兩岸家庭的情況下，跨境法律差異更需提前規劃，以免日後子孫為遺產爭訟。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：繼承案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

