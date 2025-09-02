快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

聽新聞
0:00 / 0:00

爺爺的遺產安排用錄影「分產」安心了？律師提醒：台灣恐無效

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
錄影遺囑在台灣不具法律效力，僅能作為輔助證據；但大陸承認錄音錄像遺囑，只要有兩位見證人即可成立。律師提醒，兩岸差異恐引發爭議，遺產規劃仍須依法定形式進行。示意圖／Ingimage
錄影遺囑在台灣不具法律效力，僅能作為輔助證據；但大陸承認錄音錄像遺囑，只要有兩位見證人即可成立。律師提醒，兩岸差異恐引發爭議，遺產規劃仍須依法定形式進行。示意圖／Ingimage

高齡的爺爺為避免身後遺產引發爭訟，特地在身體健朗時邀請兩位無利害關係人見證，親自在家錄製一段「遺囑錄影」，詳述遺產分配、見證人身分與錄製日期，這段影片看似周全，卻在法律效力上出現了兩岸分歧。

台灣法律規定 錄影遺囑不具法律效力

根據台灣民法，遺囑僅限五種法定形式：自書、公證、密封、代筆與口授，「錄影遺囑」並不在其中，且法律所規定的「口授遺囑」僅適用於生命危急時的錄音製作，如果身體健康，顯然不符條件，並不構成合法遺囑，恐難在法院獲得認可。

大陸法律規定 錄音錄像遺囑具法律效力

反觀大陸法律規定，只要有兩位以上見證人在場，並於錄音錄像中清楚記錄遺囑人與見證人姓名或肖像、以及年、月、日，即可成立合法遺囑。

兩岸律師楊軒廷提醒：科技便利與法律落差 遺產規劃不可忽視

隨著手機錄影功能普及，越來越多長者選擇以影像方式表達遺願。但法律並未隨科技同步更新，尤其在台灣，錄影遺囑仍非合法有效，無法單獨作為遺產分配依據。錄影僅能作為輔助證據，強化遺囑的真實性與可信度。在涉及兩岸家庭的情況下，跨境法律差異更需提前規劃，以免日後子孫為遺產爭訟。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：繼承案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此

遺產 遺囑 爺爺 證據 繼承 關係

兩岸律師楊軒廷

追蹤

延伸閱讀

「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

00919配息雖縮水...但仍接受！真星華：金額上次打8折、但仍相當2.7個月薪

相關新聞

職場上以為逮到機會「抓耙子」同事！菲女狼：卻反將自己推入火坑

職場上，喜歡抓耙子也要會算盤就怕殺敵一千，自損八百 業務部主管老王老早就看產品部主管小陳不順眼。平常會議裡，兩個人針鋒相對，火藥味濃得很。直到有一天，老王逮到機會，直接把產品部的問題往稽核那裡丟

爺爺的遺產安排用錄影「分產」安心了？律師提醒：台灣恐無效

高齡的爺爺為避免身後遺產引發爭訟，特地在身體健朗時邀請兩位無利害關係人見證，親自在家錄製一段「遺囑錄影」，詳述遺產分配、見證人身分與錄製日期，這段影片看似周全，卻在法律效力上出現了兩岸分歧。 台灣法

員工離職依法需在多久前向公司提出？法律規定的「離職預告期」怎麼計算？

離職預告原則上是看「年資」，所以會有天數上的不同…

行政特助害AI科技公司丟單！主管好心幫他轉調總務吃悶棍…勞基法更沒輒

實務上認為，所稱「勞工對於所擔任之工作確不能勝任時」之立法意旨，重在勞工提供之勞務…

從受薪族到老闆！土地婆分享創業「6大必懂道理」：沒選擇的人才會忠誠

創業前必懂的幾個道理 土地婆麗娜在影片中分享，如果在創業之前能先理解幾個關鍵道理，將能少走許多冤枉路。 第一：心態差異 窮人容易抱怨，富人則會尋找機會 工作其實是可以選擇的，如果對

配偶過世遺產分配拿一半？ 親戚七嘴八舌搞得她好亂 律師揭正解

配偶過世遺產怎麼分，是許多人關心的課題之一。一名網友表示，最近親戚在討論…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。