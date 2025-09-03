物流司機下坡為護人寧自撞護欄…骨折休養6個月 公司拒負職業災害補償責任

李永然律師．谷逸晨律師

A任職於甲物流公司，擔任「物流士」之工作。某日，A駕駛甲公司之車輛，按照排定路線配送貨物，途徑某下坡路段時，該車輛煞車卻突發異常，A為免傷及其他用路人，乃將車輛轉向旁側的護欄。

車輛撞擊護欄後，雖然汽車確實停下未傷及第三人，但A自己卻因此骨折，而需休養六個月。事後調查發現，甲公司之車輛皆按期保養，而該肇事車輛於發生事故前一日也剛完成定期保養，保養紀錄並無異常。

甲公司於是主張其對於員工A在執行工作任務過程中受傷並無「過失」，應無須負「職業災害補償責任」，試問雇主的主張有無理由？

本文出自《從試用期到離職．退休勞資爭議法律手冊》
依據《勞動基準法》第59條規定：「勞工因遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應依下列規定予以補償。」然而，雇主對於勞工遭遇職業災害並無故意、過失的情形，雇主是否仍需要負擔補償責任？

司法實務上曾一度存在爭議。最高法院107年度台上字第1056號民事判決稱：按《勞動基準法》第59條職業災害之補償規定，係為保障勞工，加強勞雇關係、促進社會經濟發展之特別規定，性質上非屬損害賠償。

且職業災害補償乃對受到『與工作有關傷害』之受僱人，提供及時有效之薪資利益、醫療照顧及勞動力重建措施之制度，使受僱人及受其扶養之家屬不致陷入貧困之境，造成社會問題。

其宗旨非在對違反義務、具有故意過失之雇主加以制裁或課以責任，而係維護勞動者及其家屬之生存權，並保存或重建個人及社會之勞動力，是以職業災害補償制度之特質係採無過失責任主義。

凡雇主對於業務上災害之發生，不問其主觀上有無故意過失，皆應負補償之責任，不論受僱人有無過失，皆不減損其應有之權利，已明確揭示雇主負擔「無過失責任」，不論雇主對於勞工遭遇職業災害有無故意或過失，皆應依法負擔補償責任。

因此，依照上述最高法院之實務見解，甲公司雖然皆按期進行車輛的維修、保養，對於員工A骨折而需休養六個月的職業災害結果並無任何故意、過失。

但因為甲公司依法應負擔的責任乃是「無過失責任」，故甲公司不得以其無故意過失，而主張公司無須負職業災害補償責任。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長，谷逸晨律師為永然財經信託暨工程法律事務中心召集人）

