快訊

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

罷免戰密碼／「同意票少於連署數」罷戰連署早種敗因？

餐前快走30分鐘！實測證明：餐後血糖升幅大幅降低

聯合新聞網／ 呂美寶
實測發現，餐前先快走30分鐘再吃義大利麵，血糖僅從96升到125，比預期更穩定。專家建議餐前或餐後動一動，如快走、爬樓梯、慢跑，都能幫助肌肉吸收葡萄糖，減少血糖劇烈波動。示意圖／Ingimage
實測發現，餐前先快走30分鐘再吃義大利麵，血糖僅從96升到125，比預期更穩定。專家建議餐前或餐後動一動，如快走、爬樓梯、慢跑，都能幫助肌肉吸收葡萄糖，減少血糖劇烈波動。示意圖／Ingimage

許擔心吃大餐後血糖會飆升，特別是當主食含有較多碳水化合物時，像是義大利麵、燉飯或牛肉麵。然而，這次的實測讓我發現，大餐前先進行適量運動，真的可以減少血糖波動！

這次的測試情境很簡單：原本計劃搭公車赴約跟大學同學聚餐，但因為公車要等很久，臨時動議改成快走三十分鐘（想說剛好順便運動)，相當於一次小型的有氧運動。

結果發現，喝完蘑菇湯跟吃完義大利麵後，血糖只從96升到125（升幅29），遠比預期來得穩定！

阿寶師的建議

吃大餐前，先動一動，讓身體更能處理碳水化合物

大餐前適合的小運動

如快走、慢跑、爬樓梯，可以增加肌肉對葡萄糖的吸收，減少血糖的劇烈波動。如在餐廳附近提早下車，步行到目的地；如果餐廳在中高樓層，選擇爬樓梯而非搭電梯，或是搭捷運選擇爬樓梯。

運動的時間不需要太長

十五〜三十分鐘的中等或中高強度運動（如快走或爬樓梯）就能產生明顯效果。

運動後的「肝醣儲存效應」

運動後，身體對碳水化合物有更高的儲存效率，肌肉和肝臟的肝醣合成能力提升，以便快速補充能量儲備，這種狀態可維持數小時。這意味著中高強度運動後，即使是吃碳水化合物較多的餐點，與不運動相比，也較不容易讓血糖飆升。

重要提醒

若有糖尿病或血糖不穩定的狀況，請務必確保無低血糖風險，才適合進行餐前運動。建議先監測血糖狀態，並依照醫師或營養師建議執行運動與餐食安排。

大餐後的運動 也能幫助穩定血糖

餐後三十至六十分鐘內可做輕度運動

如散步三十分鐘、超慢跑三十分鐘，有助於降低餐後血糖，比完全不動來得好。

方舟文化《逆轉胰島素阻抗　21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶
方舟文化《逆轉胰島素阻抗　21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶

如果吃得比較多 可以增加運動強度

如快走或爬樓梯，幫助消耗多餘的葡萄糖，避免囤積成脂肪

這次的實測結果再次證明，適量運動對血糖管理有很好的幫助！對於想要穩定血糖、避免餐後血糖破表的人來說，這是一個簡單又有效的策略。下次吃大餐的前後，讓自己動一動，更有利於血糖的穩定！

（本文摘自方舟文化《逆轉胰島素阻抗　21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶）

餐廳 公車 脂肪 糖尿病

延伸閱讀

00918配息0.52元…殖利率逾9％！陳重銘：重點在於「填息」

退稅還是抵稅？0050與006208…投資人報稅關鍵不同！

黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

00918配息也降了！知美：0056、00878、00919「月配10萬加薪表」公開

相關新聞

餐前快走30分鐘！實測證明：餐後血糖升幅大幅降低

許擔心吃大餐後血糖會飆升，特別是當主食含有較多碳水化合物時，像是義大利麵、燉飯或牛肉麵。然而，這次的實測讓我發現，大餐前先進行適量運動，真的可以減少血糖波動！ 這次的測試情境很簡單：原本計劃搭公

員工離職依法需在多久前向公司提出？法律規定的「離職預告期」怎麼計算？

離職預告原則上是看「年資」，所以會有天數上的不同…

行政特助害AI科技公司丟單！主管好心幫他轉調總務吃悶棍…勞基法更沒輒

實務上認為，所稱「勞工對於所擔任之工作確不能勝任時」之立法意旨，重在勞工提供之勞務…

從受薪族到老闆！土地婆分享創業「6大必懂道理」：沒選擇的人才會忠誠

創業前必懂的幾個道理 土地婆麗娜在影片中分享，如果在創業之前能先理解幾個關鍵道理，將能少走許多冤枉路。 第一：心態差異 窮人容易抱怨，富人則會尋找機會 工作其實是可以選擇的，如果對

配偶過世遺產分配拿一半？ 親戚七嘴八舌搞得她好亂 律師揭正解

配偶過世遺產怎麼分，是許多人關心的課題之一。一名網友表示，最近親戚在討論…

《「我是有錢人」迷思776》退休金怎計算？一次請領勞保老年給付、月領年金年資、金額比一比

前幾天，一位45歲的年輕朋友在閒聊中，問到筆者有關提早退休的意見。這位朋友說她工作年資已經有25年…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。