員工離職依法需在多久前向公司提出？法律規定的「離職預告期」怎麼計算？

郭佩宜律師

當勞工進入雇主公司工作，勞雇雙方間就產生了「勞雇契約」，而「員工離職預告」是指勞工自願提出離職時，想要解除勞雇契約前所必須要告知雇主的「預告期間」。以下簡要說明「離職預告期」的設立原因、相關法律規定及計算方式：

一、為何要有「離職預告期」之制度存在？

勞工離職時需要讓雇主有一定的緩衝期，讓雇主可以把握時間尋找新員工替補。

交接業務給其他同仁需要時間，尤其越資深的員工離職，其負責的工作項目數量與複雜度理應也會越高，相對就需要更多時間交接。

二、「離職預告期」的法律規定

勞雇雙方間之勞雇契約屬特定的「定期契約」：

1.依據我國《勞動基準法》第15條規定：「特定性定期契約期限逾三年者，於屆滿三年後，勞工得終止契約。但應於三十日前預告雇主。不定期契約，勞工終止契約時，應準用第十六條第一項規定期間預告雇主。」

2.如勞工是與雇主簽訂「定期契約」，且工作契約規定期限超過三年，三年內勞工不能隨意終止契約，待三年屆滿後，勞工才可以提離職，但還是需要遵守三天前告知雇主的「定期契約離職預告」規定。

勞雇雙方間之勞雇契約屬於「不定期契約」

1.依據我國《勞動基準法》第16條第1項規定，繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之。繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之。繼續工作三年以上者，於三十日前預告之。

2.離職預告原則上是看「年資」，所以會有天數上的不同，工作未滿三個月可以不用預告，離職預告天數的範圍從零天至三十天均有，要特別注意！

三、離職預告期間的計算方式

離職預告期的算法要把握下列幾個原則：

1.離職預告期必須是獨立、完整的天數。 2.提離職必須要在離職預告期「前一天」提出。 3.「離職日」是在離職預告期滿「後一天」。 4.離職預告假日、例假日、國定假日、特別休假都算在內。

舉例：

A勞工到職六個月後想提離職，依規定要十天內告知雇主，如果A勞工在6月30日提離職，那離職預告期就是7月1日到7月10日這十天，不論期間遇到任何休假日、例假日、國定假日都包含在內；當A勞工工作到7月10日就算圓滿結束工作囉，所以隔天7月11日是A勞工的「離職日」！

四、預告離職的方式

預告離職的方式其實沒有限定，勞工只要確認雇主有聽懂並了解勞工要離職此事，不論離職預告是口頭上講或傳訊息、白紙黑字通知都無妨，而且只需要「告訴」雇主，並不需要雇主「同意」。

五、若勞工沒有提離職預告就直接離職？

若勞工沒有提離職預告就離職，在法律上仍有離職效力，但若因為沒預告導致雇主蒙受損失或虧損，雇主可以依《民法》第184條「侵權行為」的規定，向勞工請求損害賠償。

六、結語

離職預告期對勞雇雙方的影響不容小覷，勞工提離職時要記得遵守法律規範，並與雇主好聚好散，「珍惜緣份」。

（本文作者為永然聯合法律事務所台北所執業律師）

（本文出自《從試用期到離職．退休勞資爭議法律手冊》)