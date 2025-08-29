從受薪族到老闆！土地婆分享創業「6大必懂道理」：沒選擇的人才會忠誠

創業前必懂的幾個道理

土地婆麗娜在影片中分享，如果在創業之前能先理解幾個關鍵道理，將能少走許多冤枉路。

第一：心態差異

窮人容易抱怨，富人則會尋找機會

工作其實是可以選擇的，如果對環境不滿意，可以選擇離開。與其一味怨嘆老闆，不如思考如何把經驗當作下一份工作的跳板，甚至有機會自己單幹，做得比原公司更好。這正是富人思維。

第二：忠誠的本質

她提到一句讓自己思考許久的話：「沒有選擇的人，才會選擇忠誠。」人性本來就是會尋找更好的地方，工作如此，用人也是如此。如果沒有其他選項，才會被迫忠誠。

第三：生意場上只談數字

創業後更明白，在生意場上不該過度談感情，因為大家只會看結果。該簽的合約就必須簽好，才擁有保障。

魅力是領導力的最高境界。有魅力的人，自然會吸引追隨者。氣場則來自背後的底蘊與經驗。她也反思自己是否屬於魅力型老闆，認為至少自己一直很努力。

第五：用人要果斷

不合適的人要勇敢說再見，而優秀的人才則必須設法留下來

許多老闆往往忽略員工真正想要什麼，如今的環境下，大家擁有太多賺錢機會，要找到願意長期為公司付出的好人才並不容易。重新訓練新人的時間成本也很高，因此更要珍惜真正的人才。

第六：付出與合作

合作的本質是「大家一起好」。如果想獲得他人支持，必須先讓自己足夠優秀，並願意不求回報地付出，這樣才能帶動正向循環，讓彼此互相幫助、共同成長。

麗娜也表示，這些道理其實是她過去不太懂的，直到自己開公司、從「受薪階級」變成「給薪水的人」之後，才真正體會。

這兩年她在金錢觀、待人處事上成長很多，也開始理解，以前能管得動她的老闆，其實真的不容易。

