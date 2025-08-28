配偶過世遺產分配拿一半？ 親戚七嘴八舌搞得她好亂 律師揭正解

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日跟親戚聊到配偶過世，遺產怎麼分配的問題。示意圖／AI生成

配偶過世遺產怎麼分，是許多人關心的課題之一。一名網友表示，最近親戚在討論遺產繼承問題，但大家的說法都不太一樣讓她感到很混亂，「到底是不是真的這樣？年紀大了要煩惱的事情真多！」

原po在mobile01發文問道，「老公過世了，是不是老婆能先拿一半，再跟小孩一起繼承剩下的一半？」貼文底下有網友解釋，台灣的法律制度，若配偶一方死亡，生存的配偶並非先分一半財產，而是可以先主張「剩餘財產分配請求權」，請求配偶雙方「剩餘婚後財產差額的一半」，之後剩餘的財產再依法定繼承的規定，但要注意財產少的那方才能請求剩餘財產分配。

網友舉例，假設老公財產800萬，老婆有200萬，那就是老婆拿走300萬（800-200/2=300），再依繼承法與子女繼承。又或者是，老公死後留有遺產1200萬，沒有債務，老婆財產假設是0，有2個子女，那麼老公死後老婆先行使剩餘財產分配請求權1200萬的一半，600萬由老婆分配得到，剩下的一半，600萬再由老婆、子、女，三人平均繼承，各拿200萬，所以獲得的總金額：

老婆800萬 (600萬+繼承的200萬)

子繼承200萬

女繼承200萬

事實上，聯合新聞網曾報導過，夫妻財產剩餘差額分配請求權屬於「只有當事人，才得以主張」，依法不能讓與或繼承，所以只有「生存」且「剩餘財產比較少」的配偶，才可以取得及主張，另外也要注意如果有負債的話也要先扣掉。

此外，遺產分配專家律師蘇家宏也指出，如果夫妻沒有小孩，配偶在伴侶過世後，財產需與亡者的兄弟姐妹共同繼承，並非自然繼承配偶的全部財產。理財專家廖嘉紅則提醒「時效性很重要」，必須在知悉剩餘財產差額的2年內行使此權利，否則權利將消滅。

蘇家宏更建議民眾可事先擬好遺囑並且指定遺囑執行人，藉由有強制力的管理、分配遺產，例如使用遺囑信託，設計財產在自己過世後分期或固定比例給予配偶，確保對方有生活保障。

法寶法律諮詢進一步分析，配偶在繼承順位上擁有優先權，不論有無其他親屬存在，地位都無法被取代，而且繼承比例的分配原則都保有至少遺產的一半，不會被減少或排除。

