《「我是有錢人」迷思776》退休金怎計算？一次請領勞保老年給付、月領年金年資、金額比一比

前幾天，一位45歲的年輕朋友在閒聊中，問到筆者有關提早退休的意見。這位朋友說她工作年資已經有25年。多年來在不同公司工作、遇到了不少人事問題，讓她心生提早退休的念頭。這位朋友聽說，她最早可以在55歲時退休，但不確定是否確實可行？

以這位年輕朋友為例，由於她曾經在不同公司任職過，所以，不可能領取第二層的勞退舊制；至於第一層的勞工保險方面，由於她在98年1月1日之前已有年資，所以，她是有資格在「一次請領勞保老年給付」與「勞保老年年金」之間「二擇一」的。

為了計算方便起見，假設她不論是55歲之前的3年，或是工作期間最高5年的月投保薪資，都是4.58萬元。經試算後，筆者給她的建議是：也許可以考慮在55歲（也就是10年之後），先領取「勞保一次請領老年給付」，而不是勞保老年年金。但其前提必須是：把這整筆錢，都全進行穩健的投資（請見下表一）。

而筆者之所以提出此建議的理由如下：

理由一、政府各項退撫基金（特別是勞保基金）的年化報酬率，並不如其他投資標的。例如整體勞動基金近10年（101~110）平均報酬率為5.85%，近5年（106~110）平均報酬率則為7.09%。其中，勞保基金的表現，並不是最好的。

0050報酬率更佳

但是反觀0050 ETF的近5年、近10年年化報酬率，分別有20.89%及15.13%。事實上，0050從成立至今年7月底，含息報酬率為1032.7%，換算出來的年化報酬率約11.2%。從下圖中便可看出，由於年化報酬率的差異，就算只有10年的投資期間，所累積出來的退休金金額，就可以「天差地別」。

理由二、勞保老年年金雖然可以「活到老、領到老」，但卻有可能「少領、延退或多繳保費」。儘管她延後到65歲再請領（以這位年輕朋友為例，可以正常請領勞保老年年金的年紀，必須是65歲以後），由於年資能再增加15年，可以讓她每期所領年金，高達3萬多元。

勞保基金充滿不確定性

但是別忘了，由於勞保基金正面臨著嚴重「入不敷出」的窘境。假設政府不每年撥補，很有可能會面臨「少領、延後退休（年齡可能比現行正常領的65歲更高）及多繳保費」。

只是，不論以上三種的哪一種，都代表未來年金金額的「減少」。且就算政府每年撥補，但在高齡化（退休後可能已經不用繳稅）及少子化（繳稅者少）的影響下，政府日後每年能用於撥補的資金，恐怕也相當有限。

一次領vs.月領 各有優缺點

從下表二及表三中，讀者可以看出一次請領老年給付與老年年金，都各有其優、劣勢。簡單來說，勞保老年年金的優點是「活到老、領到老」，但它的劣勢就是「勞保基金年化報酬率不高」。如此，更突顯了自行投資的優勢—有可能累積更多退休金，讓退休族過上相對較優的生活。因為筆者以下的試算，還只是以非常保守的「0050年化報酬率6%」計算，但其實際自成立以來的年化報酬率，約有10.7%。

值得特別說明及解釋的是：以上只是個人的初步試算結果，實際的金額比較，還必須經過勞保局的分別試算而定（因為勞保局才有勞工完整的年資，以及歷年的投保薪資數字）。

當然，這樣的提早退休及提領，並非完全沒有任何風險。根據認證理財規劃顧問CFP®駱潤生的說法，這位年輕朋友若想提早退休、提領並自行投資，必須要注意以下可能面臨的風險。

˙報酬率不確定風險：實際可能較平均值更低。 ˙市場波動風險：一次性投入及提領時的報酬率順序風險 ˙長壽風險：也就是真正存活的年齡，比原本規劃期要長。 ˙通膨風險：勞保年金領終身且隨物價調整，自行投資時，則報酬率必須贏過通膨。

然而，只要這位年輕朋友在55歲時，實際可以提領的金額，高於以上的數字，筆者仍會傾向建議這位年輕朋友在55歲時，一次請領勞保老年給付，再把這筆錢，一次投入到年化報酬率約7%以上的標的。

至於「長壽風險」部分，也並非完全無法解決。例如駱潤生就建議這位朋友，若真的不考慮保留勞保年金，則可以用這筆錢，購買一張「活到老，領到老」的商業年金保險；或是另一個更好的解決方案—退休後再工作。

因為在目前國人平均餘命已經超過80歲（113年國人平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲）之際，55歲就退休、不工作，不但有可能退休金不夠，也可能讓自己生活處於「無重心」狀態。

一次請領省得夜長夢多

簡單來說，筆者前面（第一層的「勞保」）建議這位年輕朋友，在達到最低退休年齡時，就一筆提領一次請領，主要的考量是為了避免「夜長夢多」。因為財務狀況持續惡化的勞保基金，絕不可能只靠政府年年撥補，更不可能不進行大修、縮減年金的給付。

就以這位現年45歲的年輕朋友為例，其距離可以領勞保老年年金的65歲，等於還有20年。期間，鐵定會有很多的變數，例如：「計算薪資的基礎（勞保老年年金是「在職期間最高5年月投保薪資」）」、「未來做為給付標準的平均年投保薪資的期間，是否有可能再拉長」…等。

後面（第二層「勞退」）則建議她在60歲時，選擇一次提領新制勞工退休金帳戶，理由主要是考量「投報率高低」，以及「累積退休金輕鬆與否」的問題。因為，若她能夠找到恰當的投資標的（說實在的，只要投資儘量分散、不過度投資於高波動風險，或是年化報酬率收益不高的標的，並不是頂困難的事），其年化報酬率絕對比政府基金要好！

正因為如此，駱潤生及個人都建議她在55歲，一定要再找一份工作，以維持她55歲之後基本生活開銷。並且選擇將一部分比例的收入持續投資，以累積更多的退休金。就算年化報酬率只有6%，每月若定期定額投資5000元。時間不要說長，只要短短5年後（也就是她65歲時），她就可以再累積近34萬元退休金。

但值得注意的是：由於勞工退休金新制是採「個人帳戶」制，也沒有強制提領的年齡（原則上，勞工60歲之後就可以提領，且她的年資超過15年，可以選擇「一次領」或「按月領」）。且就算領了勞保老年年金，只要仍有正職工作，雇主依規定，也必須提撥最少每月薪資的6%；在此同時，勞工自己也一樣可以自提最多6%，進入到勞工退休金專戶裡投資。

所以，個人也比較傾向建議她，可以考慮一次提領整筆退休金，並投入年化報酬率固定約有6%以上的標的（詳細的理由及試算，請見之前所寫的專欄內容。）

找出穩健投資標的 存退休金更省力

也許很多讀者會說：勞退新制可以讓勞工享有「公司提撥6%，與自提6%」的免稅優惠（屬於「特別扣除額」）。但是，只要當事人的每月所得不高，其實並不需要特別擔心「自提沒有免稅優惠」這件事。且可以考慮投資金管會最近推出的臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）。因為在此平台上的投資標的，管理費普遍都低於1%以下，可以讓其長期投資報酬率，更高於勞退基金。

筆者認為這位年輕朋友，必須認真思考的更大重點在於：當自己的退休金，並不是那麼多之下，年化報酬率較高且積極穩健的投資標的，才能讓她「更省力地存出更多退休金」，而不是「花更多力氣，卻換來較少的退休金」。

注意！一次請領 勞保就等於退保

只是，筆者也會特別提醒這位年輕朋友：假設提早在55歲就一次請領老年給付，並在60歲時，也一次提領新制退休金，會有以下值得三思的問題：在一次請領老年給付後，勞保就等於退保。

也就是說，勞保所提供的5大給付—老年、生育、失能、死亡、傷病給付，通通都沒有了，也不能再投保就業保險。勞工請領勞保給付之後，唯一能繼續加保的，就只有「職災保險」，但其理賠的前提，必須符合「職業災害」的特殊定義才行。

正因為如此，駱潤生才會建議這位年輕朋友，可以考慮採取「勞保月領保底＋勞退一次領投資，兼顧保障與成長」的所謂「混合領取策略」；甚至建議她可以「55歲時退休、不工作，但不先請領勞保、保留勞保年資，但同時投保國保，等65歲時，再同時申請勞保及國保兩筆年金」。且他也不忘提醒：若是這位年輕朋友，若仍執意在55歲之後，就申請「一次請領勞保老年給付」，最好要事前備足緊急預備金及保險，以確保生活與投資安全。

提早領退休金 要計入「退職所得」

最後，筆者認為「稅負」的角度，也是值得上班族在決定「是否提早提領」的一大關鍵。由於「一次請領勞保老年給付」，是屬於第一層的「社會保險」，所領金額完全不用計入個人，當年度綜合所得中的「退職所得」（免稅的）。但是屬於第二層的「勞工退休金新制」，則必須計入「退職所得」中。

不過，實際以今（114）年的退職所得免稅計算公式為例，由於她的年資長達20年（94年7月1日開始實施勞退新制），只要一次提領金額在396萬元以下（19.8萬元x年資），就全數不用計入退職所得；而在超過396萬元到796萬元之間的退職所得，也只需要計入半數（200萬元）；只有超過796萬元之後，才需要全數計入退職所得。等於她有總共596萬元的退職所得，可以是「享有免稅」規定的。

筆者之所以特別把這位年輕朋友的疑問，寫成一篇完整的專欄，主要是一般人在進行投資理財決策，或是進行整體的退休金規劃時，都只會看兩者可領金額多少（傾向只選擇「金額高者」）？卻沒考慮到兩者資金運用的機會成本，以及後續的生涯規劃等問題。

事實上，每一個人都是獨立的個體，且每一個人不論在生活態度、在意事項、家庭狀況…等條件上，都各各不同。所以，提供建議者必須將各種可能性的優、劣勢全數列出，才能讓當事人做出最佳，且不易後悔的決策。