63歲男悄砸千萬「追夢」…半年後退休金化為烏有 妻崩潰：晚年瞬間毀滅

越來越多退休人士選擇在離開職場後展開第二人生，希望圓夢、做自己想做的事。其中，不乏拿出鉅額退職金投身創業的人。然而，創業之路並非總是一帆風順，一旦失利，可能不只損失金錢，更會摧毀原本規劃好的老後生活。63歲的山口英夫（化名）便是一例，他選擇在退休後默默創業，結果不僅賠光積蓄，連原本穩定的年金也受到影響，讓人生從此陷入困境。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，山口先生在製造業工作了40年，於63歲時退休，領取了約4,000萬日圓（約新台幣880萬元）的退職金。他長年懷抱開設餐廳的夢想，退休後終於決定行動。然而，他選擇對妻子隱瞞這項計劃，只告知對方自己想先休息一陣子，實際上則一邊看店面、一邊安排資金與開店流程，一切都靠自己推動。由於孩子已經獨立，房貸也早已繳清，他認為自己經濟上相當寬裕，沒有必要擔心。

山口在開店初期就投入了1,500萬日圓（約新台幣330萬元）作為開業資金，後續為了購買設備、支付廣告費等，又花費上千萬，短短半年內花掉了超過3,000萬日圓（約新台幣660萬元）。然而，情況卻與他想像的完全不同。即便砸下重金在SNS打廣告、追求話題性，但來客數遲遲未見成長。加上店面地點與價格定位不佳，無法建立穩定的顧客群，營收始終未見起色，陷入長期虧損。

為了應對開支與經營虧損，山口不得不動用原本應作為生活支撐的年金。然而，創業之後由於有收入申報，導致妻子的「加給年金」資格被取消，夫妻倆的月收入因此減少了7萬日圓（約新台幣1萬5,400元）。加上事業持續虧損，他開始出現國民健康保險與住民稅的繳款困難，稅務機關接連寄來催繳通知，經濟壓力陡增。

即使情況如此惡化，山口仍相信「再撐一下就能好轉」，始終沒對妻子坦承狀況。直到某天，妻子查看銀行帳戶，才驚覺退休金全數用盡。當下她震驚得說不出話，只能哽咽表示：「我只是想和你一起平穩度過晚年而已……」。她無法接受丈夫竟瞞著自己做出如此重大的決定，對於未來生活更是充滿恐懼。

退休後創業並非錯誤，但若忽略財務風險與家庭溝通，後果恐難收拾。專家提醒，中高齡創業者在投入資金前應謹慎評估風險，退職金應優先保障生活基本所需；同時應了解年金制度與配偶福利是否會受到影響，並與伴侶達成共識。此外，也應預先模擬創業失敗後的生活計劃，包含是否有再就業或申請公部門支援的可能。目前山口先生已參加職業訓練課程，希望重新站起來，重新規劃自己的第二人生。