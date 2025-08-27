勞保結算日15號為「錯誤訊息」！張秘書曝退休最佳退保日：能多領一個月

近期網路流傳一則說法，聲稱勞保年金月領的結算日落在「每月15日」，若於15日以前申請，下月月底即可入帳；15日以後申請，則要延至下下個月才領得到。不少人因此擔心政策悄悄更動。

對此，YouTube頻道《勞工朋友的秘書～張秘書》特別澄清，這完全是錯誤訊息，勞工千萬別被誤導。

勞保年金請領資格：退保隔日才生效

張秘書解釋，根據勞保局規定，勞工必須在「離職退保的隔日」才具備老年年金的請領資格。

例如：若於7月31日辦理退保，則須到8月1日才可提出申請，勞保局會自「申請當月」起按月發放，並在次月底前匯款。 換言之，若選在月底最後一天退保，就會拖延到下個月才申請，實際入帳日變成再延後一個月。

因此，張秘書一再提醒，不要等到月底最後一天才退保，最佳的辦理時間是每月28日或29日，這樣次月底即可收到第一筆年金，否則就會白白少領一個月。

年金月領與一次領：差別與限制

除了申請時機外，張秘書也提醒幾個重要觀念：

1.98年1月1日之前有勞保年資的勞工，可選擇「月領年金」或「一次請領」；但98年後才加保的年輕世代，老年、失能、死亡給付都只能月領，沒有一次領選項。

2.一旦經勞保局核定給付，就不得再變更，必須事先思考清楚。

3.當物價指數累積成長達 ±5%，年金給付會隨之調整，以確保勞工的實質購買力。

4.三種年金給付（老年、失能、遺屬）只能擇一請領，不能重複領取。

網路訊息多誤導 官方資訊才可靠

張秘書強調，勞保年金相關規定清楚載明在勞保局官網，網路流傳的「每月15日結算日」根本與官方制度無關，可能只是部分單位的內部行政規定。建議勞工朋友遇到疑問時，務必直接查詢官網資訊，才是最保險的方式。

最後，張秘書也再次叮嚀：想多領一個月退休金，務必把握每月28日、29日這兩天退保，不要拖到月底最後一天，以免平白損失。

◎本文內容已獲 勞工朋友的秘書~張秘書 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。