台積電男開口閉口都談錢惹議！郭哲榮舉「100個金城武」：錢是感情潤滑劑
台積電工程師在聯誼場合開口閉口談錢，引發話題。近期Dcard一名女網友抱怨，遇到的對象動不動就強調財力，甚至有人自稱台積電主管，聲稱「再賺幾千萬就要退休」、「全台有好幾間房」。
這樣的炫耀讓她秒幻滅，也直言「是不是年紀大了，大家都開始用錢衡量關係？」
對此，分析師郭哲榮在直播中點出，感情裡談錢並不奇怪，「錢是兩個人之間的潤滑劑」，能減少摩擦。他舉例，如果有100個金城武長相、個性條件都一樣，但其中只有一個願意幫忙付錢，「妳一定會選那個幫妳付錢的」，因為務實面才是影響長久相處的重要因素。
郭哲榮也直言，不必欺騙自己「會看我節目的人，就是想賺錢。如果你說錢不重要，那是不誠實。錢雖然不是全部，但一定很重要」
他強調，感情不是單純炫耀金錢，而是要看對方是否願意真正付出，務實比口頭誇耀更關鍵。
