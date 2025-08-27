快訊

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電男開口閉口都談錢惹議！郭哲榮舉「100個金城武」：錢是感情潤滑劑

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard女網友抱怨台積電男約會只談錢，郭哲榮則用「100個金城武」比喻，強調錢雖不是全部，卻是務實基礎。路透
Dcard女網友抱怨台積電男約會只談錢，郭哲榮則用「100個金城武」比喻，強調錢雖不是全部，卻是務實基礎。路透

台積電工程師在聯誼場合開口閉口談錢，引發話題。近期Dcard一名女網友抱怨，遇到的對象動不動就強調財力，甚至有人自稱台積電主管，聲稱「再賺幾千萬就要退休」、「全台有好幾間房」。

這樣的炫耀讓她秒幻滅，也直言「是不是年紀大了，大家都開始用錢衡量關係？」

編輯推薦

對此，分析師郭哲榮在直播中點出，感情裡談錢並不奇怪，「錢是兩個人之間的潤滑劑」，能減少摩擦。他舉例，如果有100個金城武長相、個性條件都一樣，但其中只有一個願意幫忙付錢，「妳一定會選那個幫妳付錢的」，因為務實面才是影響長久相處的重要因素

郭哲榮也直言，不必欺騙自己「會看我節目的人，就是想賺錢。如果你說錢不重要，那是不誠實。錢雖然不是全部，但一定很重要」

他強調，感情不是單純炫耀金錢，而是要看對方是否願意真正付出，務實比口頭誇耀更關鍵。

聯誼 郭哲榮 台積電 金城武

延伸閱讀

星宇股價深套！苦主「等一年還沒解套」 網勸失敗就該停損

川普撥亂反正？下令離岸風電停工…「光電跟風電就是大騙局」網酸爆台灣綠能政策

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

相關新聞

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！張秘書曝退休最佳退保日：能多領一個月

近期網路流傳一則說法，聲稱勞保年金月領的結算日落在「每月15日」，若於15日以前申請，下月月底即可入帳；15日以後申請，則要延至下下個月才領得到。不少人因此擔心政策悄悄更動。 對此，YouTub

台積電男開口閉口都談錢惹議！郭哲榮舉「100個金城武」：錢是感情潤滑劑

台積電工程師在聯誼場合開口閉口談錢，引發話題。近期Dcard一名女網友抱怨，遇到的對象動不動就強調財力，甚至有人自稱台積電主管，聲稱「再賺幾千萬就要退休」、「全台有好幾間房」。 這樣的炫耀讓她秒

DeepSeek進化之路：從開源到商業化的AI工具崛起

DeepSeek的進化之路 在極短時間內，DeepSeek從一個新興的開源大型語言模型迅速崛起，成為業內炙手可熱的AI工具之一。它憑藉低成本、高性能的訓練架構和靈活的應用場景，不僅在中國市場火爆，也

如何讓DeepSeek更聽話？精準提問才有高品質回答

如何讓DeepSeek更聽話 很多人初次使用DeepSeek時，會發現AI生成的答案有時很好，有時很一般，這是為什麼呢？ 答案很簡單，因為它需要清晰的指令。 如果你的問題模糊不清，DeepS

DeepSeek＝表達改寫大師！翻譯更準確、語氣更專業

表達改寫大師 DeepSeek不僅是你的「語言翻譯器」，更是「表達改寫大師」，能夠理解語境、調整語氣，確保翻譯內容既準確又專業。無論是跨國郵件、外文論文，還是社群平臺內容，都能輕鬆搞定。

公司辦6天5夜豪華日本東京員工旅遊 老闆強迫大家請「特休假」參與惹議

員工旅遊是由員工決定是否參與，並由公司補助旅遊相關費用，若行程會跨到平常上班日，則員工通常會…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。