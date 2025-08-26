快訊

如何讓DeepSeek更聽話？精準提問才有高品質回答

聯合新聞網／ 李尚龍
指令不清=答案模糊，想要DeepSeek幫你寫出爆款內容，必須「問題具體化＋拆分任務＋設定角色＋提供範例」。（路透）
指令不清=答案模糊，想要DeepSeek幫你寫出爆款內容，必須「問題具體化＋拆分任務＋設定角色＋提供範例」。（路透）

如何讓DeepSeek更聽話

很多人初次使用DeepSeek時，會發現AI生成的答案有時很好，有時很一般，這是為什麼呢？

答案很簡單，因為它需要清晰的指令。

如果你的問題模糊不清，DeepSeek也會給你一個模稜兩可的答案。

要讓DeepSeek生成高品質的回答，你需要：

問題具體化：告訴它你要什麼，不要什麼。

拆分任務：複雜任務拆成幾步，讓它逐步完成。

設定角色：讓它扮演特定身分，比如你是一個資深市場行銷專家。

提供範例：給它一個參考，讓它按照你的風格生成內容。

在自媒體領域，流量不是天上掉下來的，而是精心設計的結果。如果你想讓DeepSeek 幫你寫出高流量的文案，直接下「寫一份有流量的文案」的指令是行不通的。你需要用「精準提問+ 清晰指令+ 有效範例」來引導DeepSeek，才能得到真正有效的結果。

大是文化出版《DeepSeek快速上手指南：比ChatGPT適合中文使用者，入門、搜索、除錯到寫作，學生、上班族或企業主管一鍵適用。》作者：李尚龍
大是文化出版《DeepSeek快速上手指南：比ChatGPT適合中文使用者，入門、搜索、除錯到寫作，學生、上班族或企業主管一鍵適用。》作者：李尚龍

如果你只是簡單的對DeepSeek 說：「幫我寫個好看的文章標題」或者「來段吸睛的文案」，AI 很可能會給你一個中規中矩的答案，缺少爆紅文案的亮點。正確做法是，提供明確的內容框架、情感共鳴點或目標人群。

問題要具體化，告訴DeepSeek 你要什麼、不要什麼。

範例：幫我寫一篇小紅書的引流文案，目標是吸引20歲至30歲的年輕人，風格要帶點幽默感，和李尚龍寫〈小人物的奮鬥〉類似。

錯誤舉例：寫個高流量標題。

改寫後：
寫一個關於普通人用AI 提高收入的話題，帶有李尚龍式逆襲故事的風格，目標是引發共鳴。

（本文摘自大是文化出版《DeepSeek快速上手指南：比ChatGPT適合中文使用者，入門、搜索、除錯到寫作，學生、上班族或企業主管一鍵適用。》作者：李尚龍）

標題 流量 DeepSeek

