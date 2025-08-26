快訊

DeepSeek＝表達改寫大師！翻譯更準確、語氣更專業

聯合新聞網／ 李尚龍
DeepSeek不僅能中英互譯，還能翻日語、法語、德語；同時具備改寫、潤飾與語法檢查功能，應用於商務、學術與社群，讓表達更專業流暢。（路透）
表達改寫大師

DeepSeek不僅是你的「語言翻譯器」，更是「表達改寫大師」，能夠理解語境、調整語氣，確保翻譯內容既準確又專業。無論是跨國郵件、外文論文，還是社群平臺內容，都能輕鬆搞定。

它強在哪？

多語言翻譯：提供中英互譯；中文與日語、法語、德語等多種語言間的高品質翻譯，幫助你與世界無障礙溝通。

精準語言風格調整：根據不同的場景要求，提供正式、學術、輕鬆等多種風格選擇，確保符合目標讀者的期望。

大是文化出版《DeepSeek快速上手指南：比ChatGPT適合中文使用者，入門、搜索、除錯到寫作，學生、上班族或企業主管一鍵適用。》作者：李尚龍
英文改寫與潤飾：針對英文郵件、論文等正式場合內容，美化措辭、句型，使其更符合英語母語者的表達習慣，避免「直譯感」。

自動語法糾正：在翻譯或改寫過程中，自動檢查語法、拼寫和標點，確保內容零錯誤。

應用場景

商務溝通：跨國企業中的中英郵件往來、合約翻譯等，DeepSeek能快速提供專業的翻譯和潤飾，讓你的表達更有說服力。

論文寫作：英文論文、學術報告需要高品質表達時，DeepSeek能幫你從詞彙到句型逐一潤飾。

社群平臺內容：小紅書、Instagram等平臺需要輕鬆幽默的翻譯和改編文案，DeepSeek能靈活調整語氣，貼合不同受眾。

指令：請幫我把這段中文翻成英文，並讓語句讀起來更通順。

原文：這篇文章的主題是AI如何改變未來教育。

翻譯並潤飾後：ThisarticleexploreshowAIisreshapingthefutureofeducation.

（翻譯時調整了句子結構，使表達更道地、流暢。）

（本文摘自大是文化出版《DeepSeek快速上手指南：比ChatGPT適合中文使用者，入門、搜索、除錯到寫作，學生、上班族或企業主管一鍵適用。》作者：李尚龍）

