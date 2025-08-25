忙了一整天 卻什麼都沒推進？菲女狼：別把努力錯用在「裝忙」
別把努力錯用在「裝忙」
小程幾乎每天都都加班，桌上文件堆得像小山，看起來勤奮又認真。
但仔細一看就會發現...他忙了一整天，不是推進關鍵專案，而是花時間在各種零碎雜務上，讓自己看起來「很忙」。
結果呢？
真正重要的案子，始終停在原地。
懶惰也許會讓別人失望，裝忙卻會讓自己迷失。
真正的危險，不是懶，而是把忙錯用在無關緊要的事上。
你要做的不是「看起來很努力」，而是「努力得有價值」。
