忙了一整天 卻什麼都沒推進？菲女狼：別把努力錯用在「裝忙」

別把努力錯用在「裝忙」 小程幾乎每天都都加班，桌上文件堆得像小山，看起來勤奮又認真。 但仔細一看就會發現...他忙了一整天，不是推進關鍵專案，而是花時間在各種零碎雜務上，讓自己看起來「很忙

2025-08-25 10:19