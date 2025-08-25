「普通人」賺不到面子以外的錢！菲女狼：一線明星也直播帶貨…強者思維就是活下去

大環境不好的時候 面子是最不值錢的東西

普通人，常常賺不到「面子以外」的錢。

因為顧慮太多：怕丟臉、怕身份落差、怕別人閒言閒語。

但你看娛樂圈就知道...吳彥祖、Melody 都開始賣英文課，一線藝人紛紛下場直播帶貨。

那些錢，在他們最輝煌的時候，或許看不上眼；可當環境不再順風，他們毫不猶豫，該轉型就轉型，該應變就應變。

因為他們懂：

面子，不能當飯吃。 活下去，比好看更重要。

強者的思維只有一種：怎麼做，才能把事情拿下。

至於別人怎麼看？要命的時候，面子一文不值。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。