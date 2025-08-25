快訊

「普通人」賺不到面子以外的錢！菲女狼：一線明星也直播帶貨…強者思維就是活下去

聯合新聞網／ 菲女狼
環境不好的時候，連明星都懂得轉型求生，從賣英文課到直播帶貨，關鍵不是面子，而是怎麼活下去。示意圖／Ingimage
環境不好的時候，連明星都懂得轉型求生，從賣英文課到直播帶貨，關鍵不是面子，而是怎麼活下去。示意圖／Ingimage

大環境不好的時候 面子是最不值錢的東西

普通人，常常賺不到「面子以外」的錢。
因為顧慮太多：怕丟臉、怕身份落差、怕別人閒言閒語。

但你看娛樂圈就知道...吳彥祖、Melody 都開始賣英文課，一線藝人紛紛下場直播帶貨。

那些錢，在他們最輝煌的時候，或許看不上眼；可當環境不再順風，他們毫不猶豫，該轉型就轉型，該應變就應變。

因為他們懂：

面子，不能當飯吃。

活下去，比好看更重要。

強者的思維只有一種：怎麼做，才能把事情拿下。

至於別人怎麼看？要命的時候，面子一文不值。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

直播 Melody 藝人

菲女狼

追蹤

相關新聞

忙了一整天 卻什麼都沒推進？菲女狼：別把努力錯用在「裝忙」

別把努力錯用在「裝忙」 小程幾乎每天都都加班，桌上文件堆得像小山，看起來勤奮又認真。 但仔細一看就會發現...他忙了一整天，不是推進關鍵專案，而是花時間在各種零碎雜務上，讓自己看起來「很忙

「普通人」賺不到面子以外的錢！菲女狼：一線明星也直播帶貨…強者思維就是活下去

大環境不好的時候 面子是最不值錢的東西 普通人，常常賺不到「面子以外」的錢。因為顧慮太多：怕丟臉、怕身份落差、怕別人閒言閒語。 但你看娛樂圈就知道...吳彥祖、Melody 都開始賣英文課

莫德納、勃肯鞋背後神秘資金！220歲瑞士百達怎幫富豪用時間賺錢

你知道嗎？富豪要富過三代，他們玩的不是金融商品，而是一場耐心卡位戰。

月薪45K行銷妹申請勞保生育給付 公司投保薪資級距「高薪低報」涉刑事犯罪

小婷懷孕生產後欲申請勞保生育給付，才發現公司為自己所投保的勞健保薪資…

「3個科學技巧」保證存到錢！ 71%美國人正用存款換自由

還記得疫情後那波瘋狂的報復性消費嗎？年輕人瘋狂揮霍在旅遊、用餐和購物上，彷彿要把封城期間失去的體驗一次補回來。

雇主與員工約定試用期合法嗎？看懂加班費、休假制度、勞健保與正式員工差別

許多雇主會與員工約定「試用期」，以評價員工是否適合該職務及能力上是否能勝任該職位…

