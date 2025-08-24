「3個科學技巧」保證存到錢！ 71%美國人正用存款換自由

摘要 美國儲蓄率飆升至4.5%，一份調查更顯示，有71%美國人因通膨與裁員威脅轉向報復性儲蓄。此趨勢顯示，年輕世代開始從追求即時的滿足與享樂，轉向建立長期的財務安全感。

還記得疫情後那波瘋狂的報復性消費嗎？年輕人瘋狂揮霍在旅遊、用餐和購物上，彷彿要把封城期間失去的體驗一次補回來。

但如今風向徹底改變。根據美國經濟分析局數據，美國儲蓄率從去年12月的3.5%飆升至今年5月的4.5%，暴增近30%。先鋒集團調查更顯示，71%美國人轉向「報復性儲蓄」。

這波轉變背後有深層原因。面對揮之不去的通膨、高利率和AI時代的裁員威脅，現金成為年輕人的避風港。

更重要的是，2020年金融混亂的「刺痛感」仍深深影響這個世代——股市崩盤、失業率飆升讓他們意識到，沒有現金儲備的生活有多脆弱，也讓其開始重新思考金錢本質：從追求即時滿足轉向長期安全感。

心理賦權：現金就是「選擇權」

報復性儲蓄不只是存錢而已，更是一種心理賦權。

Z世代和千禧一代將現金儲備視為「選擇權」，讓你能夠叫無後顧之憂的自由轉職、搬家或投入創業，不再受經濟條件束縛。

「報復性支出的快感是瞬間的，但報復性儲蓄的成就感會持續成長，」財務規劃師Bobbi Rebell表示。在社群媒體上，「no buy challenge」在TikTok和Reddit瘋傳，年輕人分享節約支出、存款一點一滴增加的心得。

三大實戰策略：科學存錢法

如果也想加入報復性儲蓄的行列，具體該怎麼執行？理財專家們整理出三大科學存錢法：

1. 節流

實施低消費月、取消未使用訂閱、增加在家烹飪頻率。理財規劃師Holley G. Cary建議，拿出信用卡帳單，檢視「無感支出」，例如多餘串流服務、咖啡外送、頻繁外賣等，關鍵是找出不會想念的小額支出，直接轉入儲蓄。

2. 優化儲蓄工具

將資金轉入年收益4%的高收益帳戶、設立專款專用基金、利用自動化每月提高儲蓄率1%。若有計劃中的大筆款項支出，另立專戶來儲蓄，例如你可以設立度假基金、房屋維修基金、兒女的教育基金等，透過漸進式增加避免生活壓力。

3. 設定薪水自動轉入儲蓄帳戶功能

有負債的人要先制定償還計劃，接著建立3～6個月生活必要支出的緊急基金。設定薪水一入帳就自動轉一部分到儲蓄帳戶，這樣就不會有「錢花光了才想到要存錢」的問題。

報復性儲蓄要能持續，關鍵是找到平衡點。嚴格的預算如果讓人感覺被剝奪往往難以維持，聰明的做法是在達成儲蓄里程碑時給自己小獎勵，或每月設立少量的「自由花費」額度。

「報復性儲蓄的核心不是犧牲，而是變得更有意圖性，」理財專家強調。當你清楚什麼對生活真正有價值，就更容易把資源投注在最重要的地方。

不過，也有網友並不買單這個概念，諷刺道：「『報復性儲蓄』這個詞真是蠢透了。人們買不起任何東西，所以他們不出去吃飯。（難道）無家可歸的人是為了報復性地存房租/房貸嗎？簡直是胡扯。」

資料來源：Yahoo Finance、CNBC、Kiplinger、The Money Guy Show

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文3個科學技巧，保證存到錢！71%美國人正用存款換自由》