她罹癌要跟公司請假3個月休養 計假、給薪得看「關鍵時間分水嶺」

甲勞工受僱於A公司，約定週一至週五為工作日，週六及週日為休息日及例假。嗣後甲勞工因癌症進行治療，就醫證明記載治療休養期間為三個月，甲勞工遂每週提出「週一至週五」之病假假單，連續提出十週表示要請病假。

前述案例中甲勞工主張只在週一至週五工作日請病假，A公司要如何計算病假期間？如果例假日及休息日不計入病假，是否表示A公司仍然要給付甲勞工例假日及休息日的工資？

首先要提醒，依照《勞動基準法》第39條規定（註1），月薪制勞工的例假日及休息日雇主都是要照樣發給工資的，千萬不要誤以為例假日及休息日沒有薪水。

所以一般來說，如果勞工在週一至週五請五天病假，雇主在計假發薪時，應該是週一至週五普通病假發半薪（註2）、週六及週日仍是全薪。

不過回到本件案例就會發現，如果在勞工連續在週一至週五的工作日請假，就算請超過三十天普通病假，仍然可以獲得例假日及休息日的工資，對於雇主來說似乎並不公平。

對此，早期行政院內政部及改制前勞工委員會認為，如果勞工一次請普通傷病假超過三十日以上，超過三十日以上的部分，法定假日得併計於請假期間內。

去年，勞動部又於民國112年5月1日作成勞動條3字第1120147882號函表示：「勞工請普通傷病假一次連續超過三十日以上計算，以其提出假單請假期間為據，惟請假證明所載治療或休養期間含括其連續二次以上請假期間者，得合併計算；即於計算三十個工作日後自第三十一日起，病假期間依曆計算」。

根據上開勞動部函釋可知，雖然原則上請假期間的計算是依勞工提出的假單為依據，但如果勞工以同一事由分開請普通傷病假（如案例中的甲勞工用同一份診斷證明連續請假兩次以上）。

此時「前三十日」的普通傷病假僅計算工作日，除了病假期間要依《勞工請假規則》第4條發給半薪外，期間如果遇到例假日及休息日仍要正常發薪。

但「超過三十日」的部分，雇主可以依曆計算病假期間，不分「工作日」或「假日」都不用給薪。因此，案例中之A公司面對甲勞工的病假申請，應該先計算前三十個工作日後，自第三十一日起則可以依曆計算病假。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長，鄭元翔律師為永然聯合法律事務所台北所執業律師）

註1：《勞動基準法》第39條：「第三十六條所定之例假、休息日、第三十七條所定之休假及第三十八條所定之特別休假，工資應由雇主照

