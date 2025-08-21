再婚富商憂財產分配 法定財產制下婚後所得恐須平分

快訊

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
再婚牽動財產分配風險，若未事前約定，婚後所得在離婚或死亡時可能須分給配偶一半。示意圖／Ingimage
再婚牽動財產分配風險，若未事前約定，婚後所得在離婚或死亡時可能須分給配偶一半。示意圖／Ingimage

一名事業有成的中年企業主，因喪偶多年近日結識新歡，準備再婚，卻對多年打拼累積的財產感到憂心，除了擔心婚後所得必須與配偶平分？婚前財產是否也可能「拱手讓人」？

什麼都不做的情形下 配偶可能輕鬆坐擁半數財產

根據民法規定，臺灣的法定財產制採用「分別財產制」，也就是婚前與婚後財產皆歸各自所有、管理與處分。表面上看來，企業主的婚前財產不會因再婚而被分走，婚後經營所得也屬個人所有。但當夫妻離婚或一方過世，法定財產制關係消滅時，婚後財產扣除債務後，若有剩餘，雙方差額需平均分配。換言之，婚後公司經營所得，可能在離婚或死亡時，需分一半給配偶。

夫妻財產制契約 自主決定財產如何分配

在適用法定財產制的前提下，雖然法律賦予法院在「顯失公平」情況下，有調整分配比例的權限，但並未設有夫妻可事前約定分配比例的制度，若不願讓法院決定財產分配，最穩妥的方式仍是與配偶簽訂「夫妻財產制契約」，並完成法院登記。

兩岸律師楊軒廷提醒：事前約定勝過事後爭議

臺灣社會普遍對婚姻抱持信任態度，多數人不願簽訂財產契約，但對於高資產者而言，事前約定不僅能保障自身財產，也能避免未來爭議，維護家庭和諧。再婚不只是情感的重新開始，更是財產規劃的關鍵時刻，尋求法律專家的意見，別讓愛情成為財務風險。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

＊本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此

