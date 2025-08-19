快訊

「每慢跑10分鐘 壽命多8分鐘」到底是賺還賠？先確定自己想要的收益函數是什麼

運動延壽還是省下時間去賺錢？從慢跑、護鞋祕訣到猴子故事,賽局理論提醒我們：在做選擇前,先想清楚自己真正要最大化的是什麼。示意圖／Ingimage
運動延壽還是省下時間去賺錢？從慢跑、護鞋祕訣到猴子故事，賽局理論提醒我們：在做選擇前，先想清楚自己真正要最大化的是什麼。示意圖／Ingimage

想維持健康...該慢跑還是把運動時間拿去賺未來的醫藥費？一個思考模型幫你做出不吃虧的選擇

很多年前，我不知道從哪裡聽說，「每慢跑十分鐘，你的壽命就會增加八分鐘」。一週五天，每天慢跑半小時，壽命就能增加兩小時；也就是預計可以在地球上多存活兩個小時。只要每週堅持下去，壽命就能大幅拉長。這聽起來太划算了，所以我開始經常慢跑。

後來，有一天我如常的在外面慢跑，突然問起自己，我人生的目標是什麼。或者用賽局理論來思考，我的收益函數是什麼？我想最大化我在地球上的時間，還是最大化我在地球上非慢跑的時間？如果是後者，那麼每當我慢跑十分鐘，我就會失去在地球上非慢跑的兩分鐘。這麼一想讓我差點停下腳步。

在那之後，我好幾次開始慢跑又中途而廢，這不是因為不理性，而是因為我還沒想好我真正的收益函數是什麼。

這個故事的訊息很明確。在做出正確的選擇之前，你需要知道你的收益函數是什麼。這是一個簡單的公理，很值得時不時提醒自己，特別是當我們在生活中面臨困難的決定時，很容易見樹不見林。

運用賽局理論降低生活中不必要的損失

對於印度的孩童來說，到寺廟參拜是有點可怕的經歷，因為經常會有小偷藏身在熙熙攘攘的人群之中。進入寺廟時必須脫鞋，在那個年代，鞋子通常會堆放在外面。因此你經常會在參拜完後發現──雖然你可能在其他方面得到了神的保佑，但鞋子卻消失了。

高中時我設計出了一個反制小偷的有效招術。印度寺廟通常有多扇門。我的方法是將一隻鞋放在一扇門的鞋堆裡，然後連走帶跳地到另一扇門，把另一隻鞋放在那裡。然後我就可以放心地入內祈禱或參拜神像，而不用擔心鞋子被偷。我把這個方法教給了我的兄弟姊妹和親戚，結果在家族內被譽為護鞋寶典。

這跟賽局理論有什麼關係？實際上，我在想出這個方法之前，我先思考自己想要什麼，然後進一步思考小偷想要什麼。不過，如果小偷也想到了我會用什麼方法來阻止他們，我的策略效果肯定會下降，因為小偷會學會挑選漂亮的鞋子，即使它們不成對，然後再衝到其他門去湊齊一對，幸運的是小偷至今沒有發現我們的家傳祕訣。

你以為只有你有爺爺嗎？

賽局理論最重要的教誨之一，就是不要低估他人的理性。就拿賣帽人的故事來說，有一個賣帽人帶著一大堆帽子，從一個村莊走到另一個村莊。有一天他走到半途決定睡個午覺，於是把貨物都放在樹蔭下。等他醒來後大驚失色，因為所有帽子都不見了。

他發現原來是猴子把帽子都拿去戴了，眼看貨物都沒了，賣帽人氣極敗壞之下，摘下自己的帽子扔在地上。而我們知道，猴子是絕佳的模仿者。所以很快地，所有猴子都把帽子往地上扔，賣帽人鬆了一口氣。他收拾好所有的帽子，繼續賣帽子去了。

四十年後，他的孫子繼承家業，也成為了賣帽人。當他從一個村莊走到另一個村莊時，突然想小睡一會兒。於是，他也放下帽子睡覺去了。當他醒來時，發現帽子又被猴子拿走了。該怎麼辦？這時他想起了祖父的故事。於是他不急不徐地脫下帽子扔在地上。結果有一隻猴子爬下樹，撿起他的帽子，牢牢地夾在腋下，還走到賣帽人面前給了他一巴掌，說：「你以為只有你有爺爺嗎？」

這個故事的教訓就是賽局理論的本質。雖然我們理性，但是沒有考慮到所有其他主體的理性，因而導致決策錯誤。

生活中許多的失敗 來自缺乏換位思考

許多政府福利計畫失敗，不是因為民眾不理性，而是因為設計者忘了執行者，如公務員、警察、地方法官也是有目標、有動機的理性主體。傳統經濟學以為法律可以靠成本改變行為，卻沒考慮，執法的人可能更在意私人好處。當賄賂比罰款划算，法條就淪為紙上談兵。

這不只是制度漏洞，更是思維的盲點：我們太容易把對方當成機器，忘了換位思考。因此成光的社會制度或計畫，不是指責誰不合理，而是更準確、更冷靜地設身處地。減少失敗的關鍵，就是盡可能準確且冷靜地進行同理心練習，它可能會帶來意想不到的好處。

（本文摘自感電出版《理應快樂：賽局理論與生活之道》，作者：考希克・巴蘇）

