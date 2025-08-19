為什麼別人看起來比我快樂？因為你看到的是「篩選後的世界」

快訊

聯合新聞網／ 考希克・巴蘇
在社群媒體時代，我們看到的往往是「篩選後的世界」，如同邁阿密海灘的比喻：留下的只是頂標群體，卻讓旁觀者誤以為那才是常態。示意圖／Ingimage
為什麼別人看起來比我快樂？從邁阿密海灘到社群焦慮，哲人型經濟學家這樣思考，擺脫內耗

羞恥與自卑，比我們想像中更普遍。這些情緒不只發生在失業者或無家可歸者身上，許多在網路上高調的人，也可能深藏著類似的焦慮，只是以不同方式隱藏或轉化。

這些感受，在社群媒體時代更容易被放大。我們在 Instagram 上看到的，不是朋友真實的生活，而是他們精挑細選後的「最佳版本」：陽光下的自拍、健身成果、深夜聚餐、濾鏡下的生活。這些畫面讓我們誤以為那才是「常態」。

你可能會開始想：「為什麼我沒有那麼多朋友？」「是不是只有我總是一個人？」但這不是你太脆弱，而是你誤讀了一場看不見的賽局。

為什麼總覺得自己比別人差？

想像有八千人被評為八種身材等級，一到八分。一分最差，八分最佳。平時大家穿著衣服走在街上，彼此無法比較。直到某天，南海灘開放，大家換上泳衣，終於能看到彼此的身材。

第一天，所有人都湧進海灘。當天結束時，那些在一到四分之間的人，這些人被列入群體中「完美身材的後段班」50%，意識到自己顯著低於平均。他們感到羞恥，決定不再來。

第二天，只剩五到八分的人出現。此時第五和第六分的人，又成了新的「墊底」，也選擇退出。最終只剩八分身材的人留下。

這是一個典型的納許均衡：當其他人都不來，低於八分的人也沒動力再出現，否則只會自取其辱。留下來的那一群，看起來「平均身材超好」，讓旁觀者誤以為自己才是特例，實際上，大多數人都和你一樣早早就退出了。

你看到的世界 是套上濾鏡的世界

這不只是一個關於身材焦慮的故事，它說明：你在網路上看到的世界，其實是經過「選擇性現身」的版本。

這種選擇性，無所不在：

願意在社群分享的，通常是對自己感到滿意的人；

被標記、被讚、被合照的，是原本就處於社交核心的那群人；

你看到他們的光芒，卻沒看到更多人也和你一樣，在觀望、沉默或懷疑。

於是你以為自己是少數，但其實你只是沉默的大多數之一。

找到你的頂標領域 不必用別人的座標衡量自己

人類的天賦和特質有很多面向。即使在單一類別中，例如智力，也存在許多變化。一個對數學一竅不通的人，也許是個文學天才。一個數學或文學不好的人，也許在商業上充滿直覺與勇氣。一個在學校成績平平的人，也許擁有深藏不露的藝術天分。

我們的自卑，往往源自把某項技能或特質視為唯一標準。幸運的是，這個社會沒有統一的方式，來對所有這些能力進行總排名。

感電出版《理應快樂：賽局理論與生活之道》，作者：考希克・巴蘇
你可能在某方面偏低，但在另一個領域閃閃發光。由於這些不同的才能無法直接比較，我們也就不可能把人類排出一個客觀的高低上下。很多時候，「我在群體中的位置」這種念頭，本身就是一種思想建構。你眼中的社會排名，其實很大程度取決於你如何看待自己。

用賽局視角練習思考：焦慮不會消失 但你不再被它牽著走

如果我們能稍微換個角度思考：不是「為什麼我不夠好」，而是「為什麼那些人選擇出現在你眼前」；不是「我是不是沒朋友」，而是「我看見的，只是選擇現身的一小部分人」。那麼你會開始意識到，你所感受到的焦慮，其實來自對世界的不完全觀察，而不是你的失敗。

賽局理論的本質，是讓我們看見每個人的行為都是回應，是互動的結果，而不是獨立的選擇。當你在 IG 上感到不安，不是你真的落後，而是你正在一場「只展示成功」的遊戲中，誤以為那就是全部。

真正的自由，不是比較後的勝利，而是看懂比較這件事本身，也是一場選擇性的賽局。當你意識到這一點，焦慮不一定會立刻消失，但它就不再能牽著你走。

（本文摘自感電出版《理應快樂：賽局理論與生活之道》，作者：考希克・巴蘇）

