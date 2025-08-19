家人給7萬生活費 他想「all in 0050」…過來人苦勸1點：別衝動

快訊

一名網友分享，近期即將開學，家裡給了7萬元當生活費，因為自己會打工，好奇是否該把這筆錢，拿去買0050？示意圖/Ingimage
你有投資理財的規劃嗎？一名網友分享，近期即將開學，家裡給了7萬元當生活費，因為自己會打工，好奇是否該把這筆錢，拿去買0050？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「7萬一次投0050」為題，指出家裡近期給了7萬元，當作新學期的生活費，但自己每月都有打工，有穩定收入可以負擔生活費，考慮把這筆錢拿去做投資，好奇是否該一次性買入0050，還是繼續分配打工收入，定期定額持續買進？

貼文一出後，不少人都表示，「建議分批買入比較安全」、「股票沒有人在All in的，想All in你錯過時機了，兩個月前那種時機是送分題，賭身家All in都安全，不過現在大特價已經結束了」、「以未來看，現在是低點；以現在看，現在是最高點」、「錢不多，建議定期定額投入即可」、「感覺多頭要結束了，你一進場就會跌了」、「不要現在進，等下一次大跌再進場」。

此外，也有部分網友提醒要留緊急預備金，「投資要用閒錢，閒錢的前提是你有生活費，也有緊急備用金」、「緊急預備金還是需要的，投資用閒錢且長期持續買進大盤」、「投資用閒錢就好，原地蒸發也不影響你生活的金額，你需要的不是儲蓄，是投資自己本業」、「身上留3萬現金，以備不時之需」。

