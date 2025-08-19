避免照顧長輩撕破臉！律師教「規劃意定監護、安養信託」：人跟錢都安排好

「吳律師，我最近看到您的影片，裡面提到『意定監護』跟『安養信託』……」林小姐一坐下，語氣就帶著些許焦慮：「我媽媽才剛退休，狀況還好，但我開始思考，如果哪天她身體狀況不好了……我該做什麼準備？」其實台灣多數人，沒有這麼未雨綢繆地想要安排規劃，因此我多問了一句：「除了你媽媽已經到了退休年齡，還有什麼原因，讓你想要預先準備呢？」

「因為我的哥哥，去年就已經為了爸爸遺產繼承的事情，和我及媽媽大吵了一架，還是在爸爸醫院的病房裡！我和媽媽都擔心，如果未來媽媽身體不好，那是不是要如何用媽媽自己的錢，還要聽哥哥的意見？畢竟他是兒子。他總是說，我是兒子，家裡的事當然都聽我的！可是媽媽現在很害怕，如果是管理她的財產，或是決定長照醫療照顧的話，哥哥到底是會為媽媽著想？還是只會為自己的『錢途』著想，而不給媽媽需要的照顧......所以媽媽請我來請教律師，該怎麼辦？」

「我瞭解你的顧慮了」我點點頭，一邊回應她，表示我的理解。同時，我也跟她分享，我其他的客戶，曾遇過的困擾，來解釋說明：「意定監護」和「安養信託」，有什麼不一樣？

意定監護

案例一：記憶模糊的一天

媽媽最近常有迷路的情況，時間也有錯亂。實際上，王小姐是因為媽媽忘了王爸爸已經過世，而老是在問王小姐：「你爸爸怎麼這麼晚還沒回家？」而讓王小姐下定決心帶媽媽看醫生的。

王小姐帶媽媽走進診間，醫師說：「她有失智傾向，雖然基本生活還能自理。但或許不適合，繼續自己一個人生活。」

王小姐很著急：「我要幫媽媽安排她的生活照顧、住哪裡，可是……我什麼資格都沒有！而且，我也有自己的小家庭要照顧！」

媽媽說：「你可以去銀行領我的錢出來用。錢不夠的話，你可以賣掉我名下的股票或把定存解約，這樣就有錢可以用了！」

王小姐又擔心：「如果我管媽媽的錢，是不是之後哥哥會找我的麻煩？之前媽媽透露出想賣房子換現金的意願，哥哥已經回來大吵一架了！我是不是要取得媽媽的授權？還是該怎麼做？」

這時候，如果事前沒有安排「意定監護」，王小姐進行法院監護宣告程序，聲請擔任媽媽的監護人（或輔助人）時，法官會通知哥哥來法院開庭，對於監護人的人選「表示意見」！如果王小姐兄妹倆對於監護人的人選沒有共識，很遺憾的，這個法院程序，會是一段互揭瘡疤的過程，絕不會令人感到愉快！但如果媽媽在意識清楚時，就立下了「意定監護契約」，指名林小姐為未來的監護人

當媽媽因為失能或失智等身心障礙情況，需要人協助幫忙管理財產、生活照顧與醫療照顧時，林小姐雖然還是要走法院的監護宣告程序，幫媽媽聲請由自己擔任監護人，但因為媽媽的意願，已經很清楚表達希望林小姐擔任監護人，法院就會調出這個「意定監護契約書」，選林小姐當監護人。

可以避免掉那一連串，親屬之間互揭瘡疤，並且法官最後選出來的監護人，還可能被蒙蔽選錯人的情況。而林小姐也可以合法代理媽媽，處理財產管理、生活及醫療照顧等決定。

並且，也能選任不同的人（甚至不是親屬，而是朋友或律師...）擔任監護人，但大家的權限不一樣！這些在「意定監護契約」內，是可以先約定好的。

例如：Ａ監護人管理財產、Ｂ監護人決定生活照顧是居家照顧，還是配合機構照顧？也可以約定監護人的報酬！讓照顧我們的人，獲得相對應的補償。

所以，「意定監護」，就是自己決定，當我有失智失能...等身心障礙情況時，「誰」來幫我管「財產、生活長照照顧、醫療決定」！

安養信託

案例二：每個月照顧費用的煩惱

邱小姐一邊探視媽媽和媽媽聊聊天，一邊查閱哥哥之前傳的line訊息，邱小姐邊看邊想著：「怎麼這個月又多了兩萬的開銷？我哥哥是不是拿著媽媽的提款卡亂花錢？！」「跟他要單據，又會被他質疑不信任他！又來跟我吵架!」

在邱爸爸過世之後，邱小姐兄妹倆就討論，爸爸留下來的財產不多，媽媽年紀也大了，就留給媽媽做養老金吧。只是，媽媽也有一些失智症的症狀，錢如果留在媽媽的帳戶裡，會不會被詐騙集團騙？還是錢不知道花到哪裡去？

邱小姐想到，這幾年政府推動的安養信託，想和哥哥討論，幫媽媽設立安養信託，由銀行幫忙管錢，錢就不會被騙走了！但哥哥一句話：「媽媽跟我住，提款卡我幫媽媽保管，我會幫媽媽管錢，就不會浪費管理費給銀行賺了！」堵住了邱小姐的嘴，也堵住了這條路！

「果然，我當初擔心的事，果然還是發生了～」邱小姐內心想著，但看著媽媽，這一句「媽，你兒子是不是在亂花你的錢？」怕媽媽擔心，又問不出口～

這時，如果沒有安排信託，媽媽的錢可能被提領，而去向不明。但如果媽媽早就設立好「安養信託」，媽媽的錢會由信託「受託人」（可以是銀行，也可以是親屬）依照「信託契約」的約定，每月（或每季、半年等）用「定期定額」的方式，撥付生活照顧費到媽媽的其他帳戶。

「受益人」仍是媽媽，即便有監護宣告的監護人（或是像案例中的哥哥管理媽媽的帳戶），但監護人也只有一定額度的錢，可以管理使用，不會有大量財產去向不明的情況。受託人也必須「定期提供管理財產的報告」給委託人（媽媽）及信託監察人（案例中，邱小姐就是合適的人選）。

如果媽媽需要額外的手術費、醫療費、輔具費...等支出，也必須符合信託契約的約定（「特殊給付條款」的條件，也能客製化設計），在符合「信託契約」約定的項目，並且搭配提出相關「單據」之後，受託人才可以出這筆帳，任何人都不能亂動放在信託裡面的這筆財產（財產可以是現金、股份、保險金、不動產...），也可以搭配「信託監察人」來監督錢的管理運用。

這樣就不會有去向不明的款項～家人間，也能避免為錢而吵架，甚至對簿公堂！

所以，「安養信託」，就是自己決定，「我的錢，如何用在我自己身上」，相關的「給付項目」還有「給付品質條件」（例如：看護要符合什麼品質？機構要符合什麼條件？輔具的品質？），才能出帳！除了幫自己「守住老本」，也能「守住生活品質」！

甚至，信託也能搭配，給付費用給銀髮住宅、養生村、長照機構、意定監護人、給付保險費、投資理財...等需求的個案規劃！

「吳律師，您這樣講，我懂了！」林小姐說。

「意定監護」：是指定「誰」來幫我做財產管理、生活照顧、部分醫療決定。 「安養信託」：是規劃我的「錢」，怎麼被用來，照顧我自己。

我笑著點頭：「完全正確」。「所以，意定監護和安養信託，兩個制度，我媽媽都需要，也能同時請您規劃，對嗎？」林小姐說。「是的，您的理解，完全正確！」我欣慰地回答。

林小姐望向會議室的窗外，說著：「雖然，媽媽現在什麼都還能做，但我想的不是今天，而是那個可能來臨的明天。我不希望爸爸的憾事，我們再經歷一次......」我回她一句：「懂得提早安排的家庭，是最幸福的，你媽媽會明白你的用心的！」

意定監護 = 照顧「人」的決定 安養信託 = 安排「錢」的使用

兩者相輔相成，最理想是一起規劃，讓未來即使我們因為身體狀況，而在財產管理、生活照顧、醫療決定、長照安排需要幫助時，也能過得有尊嚴。

