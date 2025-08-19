巴菲特買UNH等退休！給大學生「1忠告」：趁早存這個

美股與台股近期又漲到高峰，當許多投資人抱怨股票太貴買不下手，股神巴菲特，竟在此時買進近期爭議美股聯合健康（UNH）。然而，也有人認為此舉是副手所為，或可說即將退休的股神教得好。顯見跟在巴菲特身邊的團隊，只要長期跟隨學習，就能掌握股神哲學。到底巴菲特曾如何建議年輕人學習與投資？

根據《路透社》14日報導，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）近期向美國證券交易委員會提交文件，揭露已買進醫療保險巨頭聯合健康集團（UnitedHealth Group，美股代號UNH）500萬股股票。消息一出，聯合健康集團股價在盤後交易中飆漲7％。

其實，這不是他第一次看好這間企業。早在2006年至2009年間，波克夏就持有約118萬股的聯合健康股票，但於2010年全面出清，因為當時巴菲特認為該是對醫療保險產業撤資的時候。

買進UNH符合巴菲特作風，可能是副手執行？

至於為何這次又買進？彙整眾多外媒與投資專家看法，巴菲特的操作符合他一貫的策略──低點買進、有護城河的企業股票，聰明危機入市。

聯合健康近期正陷入危機時刻，包括公司高層遭謀殺、去年遭受網路攻擊等，公司也已將獲利前景下調。也因此，聯合健康過去12個月股價慘跌超過五成。

許多分析師指出，UNH雖然醜聞連連，畢竟是美國最大的健康保險公司，市場地位穩固，符合股神的「護城河」哲學。不過也有人推測，這次入手不算大筆，也可能是副手庫姆斯（Todd Combs）所為。

其他眼尖的機構大亨也早已跟著巴菲特進場。據《Investor Observer》報導，也是波克夏董事之一的美國知名對沖基金經理人戴維斯（Chris Davis），也在第二季以平均311美元的價格，買入了超過100萬股聯合健康股票。

顯見跟在巴菲特身邊的團隊，只要長期跟隨學習，就能掌握股神的致富哲學。巴菲特的副手庫姆斯，曾在2023年擔任Podcast節目來賓時，分享他年輕時偶然聆聽巴菲特教誨的經過，以及從中學到的智慧。

巴菲特給大學生的投資建議，簡單到不可思議

多年前，他第一次見到巴菲特，只是紐約哥倫比亞大學投資學課程上的上百名學生之一。他回憶，當天有位學生現場提問巴菲特：「如果想把投資當成事業，年輕時該如何準備？」

巴菲特聽了後，隨即從手提包拿出厚厚的財報文件，建議那位學生──從現在開始每天讀500頁，慢慢就能學到東西。他稱這個策略為「知識複利」：每天勤勞存下知識，恍如把錢存進銀行帳戶累積利息，總有一天會回報滿滿。但他也坦言，這方法雖簡單，卻很少有人願意照做。

庫姆斯是極少數聽從建議的人，一開始每天讀500頁，接著增加到600、700頁，最後一天超過上千頁財報，終於練就慧眼識股的本領。

另外，巴菲特也曾在《雪球：巴菲特傳》中透露，自己給大學生的理財建議是：「我很早就開始滾自己的小雪球，如果晚十年，它在山坡上的位置就會和現在很不一樣。所以我建議學生，起步要比別人早，不必早太多，但一定要早於落後者。而信用卡會讓你落後許多。」

巴菲特選人才？敢挑戰權威才好

他也透露，巴菲特喜歡誠實直白的團隊成員，即使可能挑戰他的權威，才能讓波克夏的投資策略持續創新。

庫姆斯回憶，自己進入社會後、尚未加入波克夏前，第一次和巴菲特當面討論投資標的時，直言批評巴菲特偏愛的GEICO有缺陷，並指出競爭對手Progressive更值得投資。沒想到，巴菲特不僅沒生氣，反而對他印象深刻。

（本文出自2025.08.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）