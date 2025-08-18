聽新聞
職場上的交情…離職之後就沒了！菲女狼：真正值得全力以赴的只有自己
職場上的交情？通常是人在，情才在
值得你鞠躬盡瘁的，只有你自己
朋友在公司待了十五年，和總經理是最親密的戰友。
一起拚過業績、守過難關，幾乎無話不談。
等到房貸還清，他想換一種活法...辭職在自家店面開個小咖啡廳、一邊顧店一邊寫書。
沒想到辭呈一遞，與他交情甚篤總經理開口的第一句話是：「你現在把話收回去，打消了念頭，我可以當作沒這件事情，原諒你。」
朋友愣住了。
原諒？
選擇自己的人生，居然還需要別人來「原諒」？
當他堅持離開，原本的情誼不復存在，換來的是冷嘲熱諷，最後連好聚好散都沒有。
職場上的感情，往往不是感情，而是利益
你以為深厚，其實只是你還在
你一走，什麼都散
所謂的交情，只存在你還在場的時候。
所以，不必為誰鞠躬盡瘁。
真正該你全力以赴的，只有你自己的人生。
