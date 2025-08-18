職場上的交情…離職之後就沒了！菲女狼：真正值得全力以赴的只有自己

朋友在公司待了十五年，和總經理是最親密的戰友。

一起拚過業績、守過難關，幾乎無話不談。

等到房貸還清，他想換一種活法...辭職在自家店面開個小咖啡廳、一邊顧店一邊寫書。

沒想到辭呈一遞，與他交情甚篤總經理開口的第一句話是：「你現在把話收回去，打消了念頭，我可以當作沒這件事情，原諒你。」

朋友愣住了。

原諒？ 選擇自己的人生，居然還需要別人來「原諒」？

當他堅持離開，原本的情誼不復存在，換來的是冷嘲熱諷，最後連好聚好散都沒有。

職場上的感情，往往不是感情，而是利益 你以為深厚，其實只是你還在 你一走，什麼都散

所謂的交情，只存在你還在場的時候。

所以，不必為誰鞠躬盡瘁。

真正該你全力以赴的，只有你自己的人生。

